Met trots kondigt de CapreaLeo Group de benoeming aan van Michael Gribling tot Chief Financial Officer ad interim.

CapreaLeo Group is een van de toonaangevende reisbedrijven in de Benelux, waarbij het een aantal vooraanstaande bedrijven in zowel de uitgaande als inkomende reisindustrie en personenvervoer bundelt. Deze groep omvat onder andere de merken: Solmar, Snow Travel, Stafcars en IXI Travel. Met vestigingen in België, Nederland, Tsjechië, de Filipijnen, Las Vegas en de Verenigde Emiraten heeft de groep een wereldwijde aanwezigheid.

Michael Gribling heeft zich na zijn studie aan de IVA in Driebergen toegelegd op een carrière in de financiële dienstverlening. Als kredietanalist bij de Rabobank was het zijn taak om risico en rendement continu af te wegen en complexe financieringsstructuren te creëren. Na het afronden van zijn MSc Bedrijfskunde en MBA aan de TSM (University of Twente) besloot Gribling voor zichzelf te beginnen. Op basis van zijn ervaringen en opleidingen is hij zijn organisatieadviespraktijk gestart. Naast het strategisch adviseren van ondernemers en ondernemingen adviseert hij ook snel groeiende bedrijven zoals startups en scale-ups. Voor dergelijk bedrijven is strategische financiële planning en communicatie met stakeholders een must voor bestendige groei. Gribling is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van financiële modellen en rapportages. Gribling beschouwt zichzelf als een financieel expert en hij geniet ervan om ondernemers te ondersteunen bij het vertalen van hun plannen en ideeën naar concrete financiële modellen en analyses. Hij ziet zijn rol als cruciaal in het mogelijk maken van de groei en ontwikkeling van bedrijven, met name op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

In zijn nieuwe rol als CFO a.i. bij de Caprea Leo Group zal Michael zijn uitgebreide ervaring en expertise inzetten om de financiële strategie van de groep verder te versterken en te ondersteunen bij het realiseren van hun groeidoelstellingen.