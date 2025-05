Vanaf augustus 2025 biedt Cathay Pacific op alle vluchten zowel inflight entertainment als snelle wifi aan. De luchtvaartmaatschappij behoort daarmee tot een selecte groep airlines die dit op elke route standaard beschikbaar stelt.

Op alle toestellen komt een vernieuwd inflight entertainmentsysteem beschikbaar met 4K HDR-schermen. Deze schermen bieden volgens Cathay een betere beeldkwaliteit en een breder kleurenspectrum. Daarnaast wordt hogesnelheids-wifi uitgerold op de volledige vloot.

Eersteklas entertainment

“Wij begrijpen hoe belangrijk eersteklas entertainment en betrouwbare connectiviteit zijn voor onze klanten tijdens hun reizen”, zegt Guillaume Vivet, General Manager Customer Experience Design. “Of het nu voor zaken of vrije tijd is, onze klanten zullen binnenkort kunnen genieten van bekroond entertainment en connectiviteit aan boord van al onze vluchten.”

Doorlopende investeringen

Cathay Pacific biedt sinds 1992 inflight entertainment aan via schermen in de stoelrug. In de jaren daarna is er stapsgewijs geïnvesteerd in digitale verbeteringen aan boord. Wifi wordt voor passagiers in First en Business class, evenals voor Cathay Diamond-leden, gratis aangeboden.