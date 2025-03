Center Parcs Parc Sandur in Emmen breidt uit met 122 exclusieve, vrijstaande vakantievilla’s. Deze luxe villa’s liggen aan de oevers van de Rietplas en bieden een panoramisch uitzicht en een unieke combinatie van ruimte, comfort en hoogwaardige voorzieningen.

De villa’s, geschikt voor vier tot twaalf personen, worden gebouwd op ruime kavels aan het water en krijgen elk een eigen thema. Van een royale master bedroom met ensuite badkamer in ‘Exclusive Beach’ en een Quooker en wijnklimaatkast in ‘Exclusive Wellness’ tot een thuisbioscoop met spelcomputer in ‘Exclusive Game’ – elke villa biedt een unieke beleving.

Center Parcs Parc Sandur krijgt in Nederland de primeur met de eerste ‘Exclusive’ cottages, de meest luxe vakantieverblijven van Center Parcs. In verschillende buitenlandse vakantieparken zijn deze ‘Exclusive cottages’ al onderdeel van het aanbod van Center Parcs. Parc Sandur ligt op een unieke locatie, verspreid over landtongen in de uitgestrekte Rietplas bij Emmen. De vloeiende uitloop in deze plas creëert een mooie verbinding tussen groen en water.

Op drie van deze landtongen is recent gestart met de verkoop van de 122 luxe recreatievilla’s met energielabel A+++. Deze comfortabele woningen bieden een aantrekkelijke investering in recreatief vastgoed, met een rendement van circa zes procent netto per jaar en met mogelijkheden voor eigen gebruik. De nieuwe villa’s worden verkocht aan particuliere investeerders in Nederland, Duitsland en België. Alle villa’s liggen op eigen grond aan het water en worden vrij op naam verkocht. De eerste modelwoningen zijn inmiddels gerealiseerd.

De verwachting is dat de eerste villa’s in het derde kwartaal van 2025 gereed zijn voor verhuur, afhankelijk van de voortgang van de bouw en eventuele externe factoren.

“We zien al enige jaren een groeiende vraag naar luxe vakantieverblijven en zijn er trots op dat we nu ook in Parc Sandur het topsegment van ‘Exclusive cottages’ kunnen introduceren”, vertelt Mark Giethoorn, Managing Director van Center Parcs Nederland. “Investeren in deze luxe villa’s biedt een aantrekkelijk rendement en de mogelijkheid om zelf te genieten van een vakantieverblijf op een unieke locatie in Nederland. Zo bieden we investeerders een aantrekkelijke combinatie tussen financiële zekerheid en gebruiksgemak.”

Naast de uitbreiding met luxe accommodaties wordt Parc Sandur verrijkt met talrijke voorzieningen. Zo zijn er in de sporthal inmiddels vier indoor padelbanen aangelegd. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren meerdere speeltuinen rondom het centrumgebied toegevoegd, en is recent een indoorspeeltuin van 200 m² gerealiseerd. Kinderen kunnen er spelen op allerlei speeltoestellen, zoals glijbanen, schommels en een klimtoren. De uitbreiding van Center Parcs Parc Sandur is onderdeel van een groot vernieuwingsproject. In de afgelopen jaren zijn veel faciliteiten, zoals de restaurants en de bowlingbaan, volledig vernieuwd en zijn alle cottages voorzien van een nieuwe keuken en sanitair.

In het portfolio van Center Parcs neemt Parc Sandur een bijzondere positie in. Waar de meeste parkexploitaties in eigendom zijn, is bij Parc Sandur sprake van een managementcontract met de VVE. Center Parcs verzorgt binnen dat contract de verhuur en het beheer van het park.