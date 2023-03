Column Caroline Bik (NS International): Treintrots

Deel dit artikel

Fijn woord. Treintrots. Allitereert lekker, rolt van de tong én vat mijn gevoel samen. Ik ben trots op de trein. Trots op NS International. Treintrots maakt een glimlach bij me los, een positief gevoel van hoop voor de toekomst waarin we steeds groener moeten en willen reizen. De trein is ideaal voor afstanden tot 700 kilometer. En wat mij betreft nog verder dan 700 km om geen vliegschaamte te voelen.

De trein wint terrein. Vakantiegangers denken na over hun ecologische voetafdruk en reizen vaker over rails. Bedrijven kleuren hun reisbeleid groen en geven in groeiende mate voorkeur aan de trein. Natuurlijk, ze voelen de maatschappelijke druk en weten dat het buiten de fiets, zeilboot en benenwagen, met afstand de meest duurzame manier is van reizen. Voor wie het nog niet weet: de trein stoot gemiddeld maar liefst 7 keer minder CO2 uit dan zijn gevleugelde vriend. Maar ook vanuit een zakelijk perspectief blijkt de trein een slimme keuze. Deze reist buitengewoon comfortabel; mét beenruimte, stroom, internet; zonder eindeloze wachtrijen bij het inchecken. Wat de CFO helemaal waardeert: je reistijd kun je verzilveren als werktijd.

Is het dan alleen maar rozengeur en maneschijn? Nee, zeker niet. Mijn oprechte treintrots kent kritische kanttekeningen. Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van boekingsgemak en uniformiteit door heel Europa. De CER trekt deze kar op Europees niveau. De Community European Railway maakt zich hard voor groen en gebruiksvriendelijk reizen door Europa en vertegenwoordigt niet minder dan 60 Europese spoorwegmaatschappijen. En dat is ook gelijk de uitdaging; 60 partijen, dan botst er altijd wel iets.

De CER heeft voor 2025 concrete verbeterpunten opgesteld die samen de hele klantreis rondom het Europees treinreizen moet verbeteren. Kort samengevat: een treinticket moet eerder kunnen worden gekocht, tenminste 6 tot 12 maanden van tevoren. Reizigers moeten kunnen rekenen op een meer accurate en voorspelbare dienstregeling. Tickets moet je makkelijker op veel plaatsen kunnen kopen, en moeten digitaal zijn. Wanneer de reis door meerdere vervoerders wordt uitgevoerd, zou één ticket moeten volstaan, waarbij de wirwar aan reisvoorwaarden bij samengestelde reizen moet worden verduidelijkt. En bij storingen wil de CER dat reizigers beter en sneller worden geïnformeerd, zodat ze hun reisplan op tijd kunnen aanpassen zonder extra kosten te maken.

Iedereen die regelmatig de internationale trein boekt zal deze doelen omarmen, maar zich tegelijkertijd afvragen waarom dit anno 2023 nog niet voor elkaar is. Iets om je voor te schamen? Ik wil er niet aan, al is het maar omdat treinschaamte niet allitereert. Met 60 spoorwegmaatschappijen is één gestroomlijnde klantreis een puzzel die lastig te leggen is en nooit af is. Vanuit dat besef ben ik trots op de meters die we de afgelopen jaren wel samen hebben gemaakt.

Misschien is het mijn onmetelijk optimistische karakter, maar ik ben trots op alle verbeteringen die komende tijd worden gerealiseerd. Ik denk aan de versnelde route naar Berlijn; de nieuwe generatie treinen van IC Brussel, die vanaf volgend jaar in 2 uur naar de Belgische hoofdstad rijden – en daardoor bij Thalys meer capaciteit vrijmaakt voor reizen naar Parijs. Ik denk aan extra douanefaciliteiten in Amsterdam, waarmee de instapcapaciteit voor Eurostar wordt vergroot; maar ook aan de ontwikkeling van de Moove API waar reisagenten mee kunnen koppelen en meer boekingsgemak gaan ervaren. Echt, we zitten op het goede en groene spoor. Dat zie je. Dat voel je.

