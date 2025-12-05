Ongeveer drie jaar geleden stelde ik aan Naziha Kechouh van de Malaysia Tourism Board voor om een studiereis naar Maleisië te organiseren met verschillende leden van VvKR. Elke keer wanneer ik haar weer zag, vertelde ze me dat het idee er nog steeds was en dat ze ermee bezig was. Fast forward naar de Vakantiebeurs van begin dit jaar: Naziha kwam naar me toe om te vertellen dat het wellicht dit jaar zou gaan lukken. En inderdaad, het is gelukt. Er is lang aan gewerkt, maar wat een prachtige studiereis is het geworden: we hebben maar liefst elf nachten doorgebracht in Maleisië. Denk aan bruisende steden, rijke cultuur, groene regenwouden, bounty-eilanden en indrukwekkend wildlife.

Voor deze reis waren zes plaatsen beschikbaar: vier leden van VvKR werden geselecteerd (Ariëlle van Mimpi Reizen, Janet van Young Travel Company, Rosalie van Puur Azië en ikzelf van Reisbrigade), en daarnaast mochten Jolanda van Apollo at Home en Yong van Sawadee Reizen ook mee. De reis was georganiseerd in aanloop naar het Visit Malaysia-jaar 2026 en alles was zeer goed voorbereid. Complimenten! Ik heb het weleens anders meegemaakt.

We ontmoetten elkaar op een vrijdagavond in het Shangri-La Hotel in Kuala Lumpur en het was meteen gezelligheid troef. We maakten een fietstocht dwars door Kuala Lumpur, brachten een bezoek aan het spiksplinternieuwe museum in Kuching, bezochten maar liefst vier grotten in het Mulu Nationaal Park, gingen langs bij een authentieke homestay, kauwden op een betelnoot en gingen per boot door de jungle op zoek naar neusapen. En dit zijn nog maar enkele van de hoogtepunten. Bij aankomst op elke nieuwe locatie werden we opgewacht door iemand van de plaatselijke Tourism Board. We werden verwend met cadeautjes en uiteraard moesten er overal foto’s van ons genomen worden. Dat verliep volgens een vast patroon: eerst werden de officiële foto’s gemaakt, waarbij we keurig naast elkaar stonden te poseren. Daarna volgde de ‘minilove’-foto, waarvoor we met onze duim en wijsvinger een klein hartje maakten. Ten slotte riep er altijd wel iemand ‘freestyle!’, en mocht je all-out gaan met gekke bekken. Ik denk niet dat er ooit zoveel foto’s van een groep zijn gemaakt als tijdens deze reis, en de meeste zijn niet geschikt voor publicatie (of toch juist wel?).

Dit soort reizen is absoluut waardevol: je ziet plaatsen waar je nog nooit bent geweest, je hoort van je collega’s die er ooit al wel eens zijn geweest wat er veranderd is en je bespreekt met de groep wat de moeite waard is om een volgende keer te bezoeken als je net wat meer tijd hebt. Want ja, tijdens een studiereis willen ze je in korte tijd zo veel mogelijk laten zien, dus alles is volgepland van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat en heel stipt geregeld met veel bliksembezoekjes. Veel zien, veel horen en veel leren; maar ja, iemand moet het doen. Wat me ook is bijgebleven, speelde zich niet alleen overdag af. Want als ‘s avonds het dagprogramma erop zat en iedereen eventjes tijd had om te relaxen, kwamen bij ons de laptops op tafel en werd er gewerkt. Dat zijn we gewend, want de mailbox wacht niet. Het werd echter meer dan alleen “even wat werk bijhouden”: we vergeleken onze boekingssystemen, bekeken elkaars offertes en deelden tips over automatisering en marketing.

Het waren avonden vol ondernemersinspiratie. Jolanda nam ons mee in de wereld van de retail, ik liet trots mijn CRM-systeem zien en Janet toonde haar mooi vormgegeven reisbescheiden. We leerden van elkaar, lachten om herkenbare ondernemersdilemma’s en ontdekten dat we eigenlijk allemaal met dezelfde uitdagingen worstelen.

Afgelopen zomer heb ik het vasteland van Maleisië uitgebreid bezocht met mijn gezin en nu in de herfst deze bijzondere famtrip met collega-ondernemers. Ik realiseer me meer dan ooit hoezeer mijn liefde voor dit land weer gegroeid is. De gastvrijheid, de afwisseling, de rust in de natuur en de zorg waarmee mensen met hun omgeving omgaan: Maleisië is een bestemming die je in je hart sluit.

Ik kan niet wachten om reizigers ervan te overtuigen dat Maleisië veel te bieden heeft. Het is een land dat alles heeft en dankzij deze studiereis weet ik dat wij, kleinschalige reisspecialisten (retail én touroperators), daar een prachtige rol in kunnen spelen. Hopelijk krijgen we dan net zulke mooie foto’s van onze klanten terug. Minilove! Freestyle!



Kim Nooyens

Voorzitter VvKR

