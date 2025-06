Ik schrijf dit op 1 mei: Dag van de arbeid. In veel Europese landen, en misschien ook wel daarbuiten, een belangrijke nationale feestdag en dus een vrije dag.



In mijn geboorteland België zeggen we over vandaag ‘Het Feest van de Arbeid’, en wat doen ze in Nederland: lekker werken! En dus doe ik dat ook maar, weliswaar vanaf een camping in Normandië. Heerlijk werken in de meivakantie aan column met uitzicht op Franse krijtrotsen met un café et un croissant is geen straf, dus mij hoor je niet mopperen.



Maar laten we het eens hebben over die arbeid, meer bepaald: het werken in de reisbranche. Ik ben inmiddels al meer dan twintig jaar werkzaam in de reisbranche. Hoe ik begon in deze leukste sector die er bestaat, lees je ergens anders in deze Travelpro. Er is in die tijd veel veranderd. Toen ik begon te werken als reisbegeleider, was bijvoorbeeld een van mijn taken het dubbel ondertekenen (voor- en achterzijde) van Travellers Cheques. Daarmee kon ik dan de entreegelden voor het nationale park Serengeti in Tanzania betalen voor de achttien reizigers in mijn groep. Dat was toen USD 100 per persoon plus nog USD 60 per persoon om te mogen kamperen in het park. Als je bedenkt dat USD 50 meestal het grootste bedrag was op de cheque, hoef ik je niet verder uit te leggen hoe lang ik daarmee bezig was de dag ervoor. Maar goed, ik was blij, want dit was mijn droomjob: betaald worden om de Serengeti en andere natuurparken in Afrika te mogen bezoeken. Die betaling was toen wel echt minimaal, ook de salarissen van reisbegeleiders zijn ondertussen gelukkig veranderd.



Of wat te denken van het printen van ontelbare vouchers voor reisbescheiden en dan dagelijks naar het postkantoor gaan om alles te versturen tijdens mijn eerste kantoorbaan in de reissector. Gelukkig zijn al deze taakjes tegenwoordig grotendeels verdwenen. Vervelende klusjes gaan steeds sneller en gemakkelijker met de juiste CRM-systemen en dankzij handige betaallinks gaat de boekhouding ook een stuk eenvoudiger. Verschillende offertesystemen maken gebruik van Gen AI om je te helpen bij het schrijven van offerteteksten en dankzij het handige drag and drop heb je aardig wat tijdswinst bij het maken van een offerte. Dankzij de lage instapkosten worden deze systemen laagdrempeliger voor het gebruik door onze leden.



Maar hebben we nu veel tijd over? Ik hoor nog steeds dezelfde verhalen terug: te weinig tijd om aan productkennis te werken, het komt er niet van om de website bij te werken. Hoe komt dat toch? Wat gaat hier fout? Maken we te weinig gebruik van ons netwerk? Zouden we veel meer moeten samenkomen en bespreken hoe we onze dagdagelijkse werkzaamheden hebben ingericht? En dan aan elkaar laten zien hoe we het hebben aangepakt? Ik denk zelf van wel. Daarom organiseren we sinds kort bij VvKR ‘samenwerkdagen’. Hoe werkt dat? Iemand met een kantoor nodigt een aantal reiscollega’s uit en dan werk je een dag samen. Ieder aan zijn eigen bedrijf. Meestal zijn die op een vrijdag, want iets rustiger op de werkvloer. Tijdens het werken en in de pauzes neem je elkaar mee in de systemen waar je dagdagelijks mee werkt. Ik heb het ondertussen al een aantal keer gedaan en elke keer weer leer ik er iets van. En soms niet, maar het leven is geven en nemen toch. Veel van onze leden werken ook nog eens meestal alleen, dus die gezelligheid en vrijdagmiddagborrel krijg je er extra bij.



En het leuke aan 1 mei? Het is geen feestdag in Nederland, maar 1 mei valt wel altijd in de meivakantie. En omdat zoveel mensen vrij zijn, kan je lekker knallen want niemand die vandaag jouw mailtjes beantwoordt. Ook een soort feestdag dus.



Kim Nooyens

Voorzitter VvKR

