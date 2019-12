Corendon Airlines start in 2020 vanaf Airport Weeze

De Turkse vliegtuigmaatschappij Corendon Airlines gaat vanaf juni 2020 tweemaal per week vanaf Airport Weeze naar de Turkse Riviera vliegen. Dat heeft de airline onlangs bekend gemaakt. Vanaf 13 juni wordt elke woensdag en zaterdag met een Boeing 737-800 vanaf Weeze gevlogen.

Thomas Braun, manager van Corendon in Duitsland: “We zijn verheugd met onze nieuwe Duitse luchthaven, Er bestaat het komende zomerseizoen weer veel vraag naar Antalya en de Turkse zuidkust. Het is een bestemming met voordelige en familievriendelijke vakanties. Onze vluchten vanaf Airport Weeze zijn vanaf nu boekbaar, zowel ticket only als via de pakketreizen van grote reisorganisaties in de Nederlandse en Duitse markt.”

Managing director Ludger van Bebber van Airport Weeze is blij met het goede nieuws. “Corendon heeft zich in de Duitse toeristenindustrie indrukwekkend ontwikkeld en staat te boek als een betrouwbare en professionele airline. Met de Turkse Riviera biedt Corendon komende zomer twee keer per week vanaf Weeze nonstop toegang tot één van de populairste vakantiebestemmingen. Dat is goed nieuws voor onze klanten en de reisbureaus in ons Nederlands-Duitse verzorgingsgebied. We verheugen ons op een succesvolle samenwerking.

© 2019, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.