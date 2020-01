Corendon breidt aanbod vanaf Weeze nog verder uit

Corendon Airlines breidt haar dienstverlening vanaf Airport Weeze de komende zomer verder uit. De luchtvaartmaatschappij kondigt aan, dat zij in het komende zomerseizoen een nieuwe verbinding van Weeze naar de Griekse eilanden Kreta (Heraklion) en Rhodos aanbieden. Ook zullen er wekelijks vluchten worden uitgevoerd naar Hurghada.

In december had Corendon Airlines Weeze Airport al in haar programma opgenomen als nieuwe vertrekluchthaven voor twee vluchten per week naar Antalya. Op alle routes wordt een moderne Boeing 737-800 met 189 zitplaatsen gebruikt. Fatih Tunc, Product Manager van Corendon Airlines: “Onze nieuwe vertrekluchthaven in Weeze is gemakkelijk te bereiken, de afstanden zijn kort en vooral gezinnen houden van een stressvrije start van hun vakantie op een regionale luchthaven. Wij zijn ervan overtuigd dat de vier vakantiebestemmingen die wij deze zomer voor het eerst vanaf vliegveld Weeze aanbieden, zeer goed zullen worden ontvangen door Duitse en Nederlandse klanten in het grote verzorgingsgebied van Airport Weeze.”

Luchthavendirecteur Ludger van Bebbervan Airport Weeze: “Wij zijn verheugd dat onze partner Corendon Airlines heeft besloten om deze zomer vier nieuwe vakantiebestemmingen vanuit de vlak over de Nederlands-Duitse grens gelegen Airport Weeze aan te bieden. Dit is zeer goed nieuws voor onze klanten en voor de reisbureaus in onze regio”. Van de passagiers die vanaf Airport Weeze vliegen, heeft ca. 40% de Nederlandse nationaliteit.

Vertrektijden:

Antalya // zaterdag // vanaf 13.06.2020

NRN – ATY 18:15 – 22:55

ATY – NRN 14:25 – 17:25

Antalya // woensdag // vanaf 17.06.2020

NRN – ATY 17:55 – 22:35

ATY – NRN 14:05 – 17:05

Rhodos // vrijdag // vanaf 26.06.2020

NRN – RHO 15:50 – 20:20

RHO – NRN 12:20 – 15:00

Heraklion // woensdag // vanaf 01.07.2020

NRN – HER 18:40 – 23:00

HER – NRN 15:00 – 17:40

Hurghada // woensdag // vanaf 01.07.2020

NRN – HRG 20:45 – 01:35

HRG – NRN 14:30 – 19:55

