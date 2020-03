Corendon hanteert per direct incassostop

“Onze branche wordt momenteel hard geraakt door het coronavirus (COVID-19). Wij realiseren ons dat dit ook op u als reisagent een enorme impact heeft. Dagelijks krijgen wij vanuit het retailkanaal vele vragen over annuleringen, de corona-voucher, restbetalingen, restitutie van de reissom en repatriëringen. We proberen iedereen zo goed als mogelijk te informeren in deze hectische tijden”, dat laat Steven van der Heijden (CEO Corendon) weten in een brief aan reisagenten.

Van der Heijden: “We vinden het belangrijk dat we samen als branche zo sterk mogelijk blijven staan in deze crisis. Daarom hebben we besloten om per direct, en tot nader order, een incassostop te hanteren voor de betalingen die u aan ons bent verschuldigd. Dit betekent dat wij voorlopig de reissommen die wij nog van u tegoed hebben vanwege uw bemiddeling in de reisovereenkomsten, vooralsnog niet zullen incasseren. Het spreekt voor zich dat wij deze wel van u tegoed houden.”

Corona-voucher

“Zoals iedereen weet, is binnen de reisbranche de corona-voucher geïntroduceerd. We realiseren ons goed dat wij – onder normale omstandigheden – bij een annulering door de reisorganisator binnen 14 dagen de gehele reissom moeten terugbetalen. En dat is ook wat we het liefst zouden doen want we begrijpen dat iedereen in deze tijden graag de beschikking heeft over zijn eigen geld. De huidige situatie is echter zo uitzonderlijk dat wij ons op het standpunt stellen dat het gerechtvaardigd is om hiervan nu af te wijken. We worden in deze gedachte gesteund door andere reisorganisaties en airlines en het feit dat deze handelswijze in andere Europese landen inmiddels door (nood)wetgeving is geaccordeerd. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.”

Restbetalingen

“Het is belangrijk dat onze gezamenlijke klanten hun restbetalingen blijven voldoen in het belang van uw en onze liquiditeit. We snappen dat er klanten zijn die hier nu twijfels over hebben, maar we communiceren duidelijk naar deze groep dat de reguliere reisvoorwaarden van toepassing blijven voor alle reizen met vertrekdatum vanaf 7 april 2020. Mocht u geconfronteerd worden met een klant die de restbetaling niet wil voldoen, dan gaan we ervan uit dat u in eerste instantie zelf alles in het werk stelt om deze klant toch te laten betalen. Wanneer dit écht niet lukt, dan zou u conform de geldende agentuurovereenkomst onder opgave van de NAW-gegevens van de klant deze gevallen aan ons door moeten geven zodat wij het incassorisico over kunnen nemen. Omdat deze bepaling voor uitzonderlijke gevallen is bedoeld en zich nu naar verwachting veelvuldig zal gaan voordoen, zien wij tijdelijk af van de verplichting dit aan ons te melden. Mocht de reis van de betreffende klanten alsnog door ons worden geannuleerd vanwege het voortduren van de huidige situatie, dan is er niets aan de hand en ontvangt de klant (via u) een corona-voucher voor zijn aanbetaling. Mochten wij u berichten dat de reis wel door zal gaan, dan verwachten we van u dat u op dat moment meldt indien de klant zijn restbetaling niet heeft gedaan. Als u dat onverwijld doet met opgave van de NAW-gegevens van de klant, dan nemen wij alsnog het incassorisico van u over.”

Buitengewone omstandigheid

“Tot slot wijzen wij u erop dat in de gevallen waarbij de reisovereenkomst niet is uitgevoerd vanwege het coronavirus (COVID-19), dit een buitengewone omstandigheid betreft. Die kan Corendon niet worden aangerekend. Volgens de agentuurovereenkomst heeft een reisagent in een dergelijk geval geen recht op commissie voor deze reisovereenkomsten en zou deze moeten worden terugbetaald. Wij realiseren ons dat het voor u lastig zo niet onmogelijk zal zijn om onder de huidige omstandigheden aan deze verplichting te voldoen, vandaar dat wij dat nu niet van u vragen. Wij zullen hierover in een later stadium met u in overleg treden, maar behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de betreffende commissiebedragen terug te vragen.”

Goede gezondheid

“Wij realiseren ons dat de actualiteit ons dagelijks inhaalt maar wij blijven ernaar streven om samen met jullie de best mogelijke oplossing te vinden voor de uitdagingen die voor ons liggen. Ons complete team is op dit moment met man en macht bezig om uw en onze klanten zo snel mogelijk te repatriëren naar Nederland en België. Ondertussen vergeten wij u als partner echter niet. Soms kunnen we niet overal een snel en pasklaar antwoord op geven; ook voor ons is dit een unieke situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. We blijven echter met elkaar in gesprek en we blijven naar de beste oplossing zoeken, voor iedereen. Tot slot wensen we u veel sterkte toe in de komende tijd en bovenal: een goede gezondheid”, aldus Van der Heijden.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.