Corendon stopt voorlopig met het uitvoeren van vakanties

Achtergrond besluit

Steven van der Heijden, CEO Corendon: “Verschillende landen hebben in de afgelopen dagen besloten om hun grenzen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit betekent dat wij onze vakanties naar die bestemmingen niet meer kunnen uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid gaan in de komende dagen nog meer landen beperkingen opleggen aan reizigers. Daarnaast vrezen wij dat we onze klanten op de vakantiebestemming op dit moment niet de vakantie kunnen bieden die ze mogen verwachten, als gevolg van de beperkingen die overheden ter plaatse opleggen of in de komende periode kunnen opleggen. Het risico is erg groot dat het openbare leven op de vakantiebestemming stilvalt omdat restaurants, bars, musea en winkelcentra gesloten zijn. Daarnaast bestaat er een kans dat iemand in zijn accommodatie te maken krijgt met quarantaine als gevolg van besmettingen. Tot slot valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse overheid verdere beperkingen oplegt aan het reizen binnen Nederland en/of het verblijven op drukke plaatsen zoals luchthavens. Wij kunnen daarom op dit moment evenmin garanderen dat klanten op de geplande datum terugvliegen naar Nederland als ze wel op vakantie gaan.

We hebben in de afgelopen dagen bovendien gemerkt dat een steeds groter deel van onze klanten in deze uitzonderlijke situatie liever thuis in Nederland blijft. En dat kunnen we ons goed voorstellen. In een vliegtuig zit je vaak met meer dan honderd andere reizigers dicht bij elkaar en vliegen is gevoelsmatig vergelijkbaar met het openbaar vervoer. Zeker voor de kwetsbare groepen (ouderen en mensen met gezondheidsproblemen) wordt dit door de overheid momenteel sterk ontraden. Samengevat: wij kunnen onze klanten op dit moment geen veilige en onbezorgde vakantie garanderen. Daarom gaan de reizen helaas niet door.”