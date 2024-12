Het voorjaar en de zomer van 2025 beloven een veelzijdig reisaanbod voor vakantiegangers die vliegen met Corendon.

Met directe vluchten vanaf Nederland, Belgie en Duitsland biedt Corendon tal van mogelijkheden om bestemmingen in Europa, het Midden-Oosten, de Cariben en Noord-Afrika te ontdekken. Er zijn nieuwe en vertrouwde verbindingen naar zonnige bestemmingen in Spanje, Italië, Portugal, de Griekse eilanden, Egypte, Bulgarije, Bonaire, Curacao, de Turkse Rivièra en de Egeïsche Kust. Daarnaast is er een nieuwe route naar Genua speciaal voor cruisereizigers.

Regionaal

Reizigers kunnen in Nederland vertrekken vanaf Groningen, Maastricht, Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. In België zijn er vluchten vanaf Brussel. Ook vanaf de Duitse luchthavens Düsseldorf, Keulen, Münster en Hamburg biedt de reisorganisatie diverse vluchten naar populaire vakantielanden.

Groningen en Maastricht



Vanaf Groningen

Dinsdagen: Vluchten naar Alanya (Gazipasa) en Antalya

Donderdagen: Vluchten naar Kreta en Antalya

Zaterdagen: Vluchten naar Alanya (Gazipasa), Antalya en een directe vlucht naar Mallorca van juli t/m september

Zondagen: Vluchten naar Kreta

Juli en augustus: Wekelijkse vluchten naar Bulgarije op woensdag.

Vanaf Maastricht

Dinsdag, donderdag en zaterdag: Vluchten naar Antalya

Griekse eilanden: Naar Kreta op maandag en vrijdag. Naar Zakynthos op vrijdag en zondag.

Juli en augustus: Vluchten naar Bulgarije op maandag en donderdag.

Cruisereizigers

Vanaf Amsterdam is er voor cruisereizigers die een vakantie hebben geboekt bij Corendon of Stip Reizen een directe vlucht naar Genua beschikbaar op de vrijdag. Deze vluchten vinden plaats van april tot en met juni en in september en oktober. Deze verbinding is speciaal voor de achtdaagse Middellandse Zee cruise met de Costa Smeralda.

Duitsland

Corendon breidt haar bereik verder uit met vluchten vanaf de Duitse steden Düsseldorf, Keulen, Münster en Hamburg naar vakantiebestemmingen aan de Turkse Rivièra, de Egeïsche Kust, Spanje, Egypte en de Griekse eilanden.