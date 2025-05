Het Vakantie Festival in ’s-Hertogenbosch krijgt een tropisch tintje: Curaçao heeft bevestigd als deelnemende bestemming voor de eerste editie van het event in 2026. Het eiland is daarmee een van de eerste internationale bestemmingen die zich officieel aan het festival verbindt.

Susan Vrolijk, Regional Manager Europe van het Curaçao Toeristenbureau, licht de keuze toe: “Het Vakantie Festival past perfect bij de manier waarop wij als bestemming in contact willen komen met Nederlandse reizigers. We geloven in de kracht van beleving, en dit event biedt ons een unieke kans om Curaçao op een persoonlijke en inspirerende manier te presenteren. We kijken ernaar uit om bezoekers letterlijk een voorproefje van het eiland te geven.”

Met haar mix van stranden, cultuur, culinaire verrassingen en vriendelijke sfeer is Curaçao een populaire keuze onder Nederlandse vakantiegangers. Op het festival wil de bestemming dan ook volop inzetten op interactie en inspiratie.

T.J. van Apeldoorn en Frits Kuijper, oprichters van het Vakantie Festival, zijn verheugd over de deelname: “Curaçao is al jarenlang een publiekslieveling onder Nederlandse reizigers. Dat ze nu ook op het Vakantie Festival aanwezig zijn, is een mooie bevestiging van het brede draagvlak voor dit nieuwe initiatief. Het enthousiasme bij toeristische partners groeit met de dag. Curaçao brengt niet alleen zon en kleur naar het festival, maar ook kwaliteit en aantrekkingskracht. Het is precies zo’n bestemming waar bezoekers graag mee in gesprek gaan. Wij zijn trots dat ze erbij zijn.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Meer deelnemende partijen worden binnenkort aangekondigd. Meer informatie ontvangen over het Vakantie Festival? Klik hier: https://vakantiefestival.com/info/