D-reizen breidt haar winkelassortiment uit met de reizen van Oad. Dankzij de nieuwe samenwerking zijn de populaire reizen van Oad vanaf nu te boeken in alle D-reizen winkels in Nederland.

“Wij zijn blij dat onze reizen nu weer via de reiswinkels van D-reizen worden aangeboden. Wij geloven sterk dat de reisadviseurs echt een toegevoegde waarde kunnen bieden in de klantbeleving en ervaring. Wij kijken dan ook uit naar een fijne samenwerking”, aldus Arjan Koster (algemeen directeur Oad).

Versterken

Met deze samenwerking versterken D-reizen en Oad elkaar: D-reizen biedt een landelijk dekkend netwerk van fysieke winkels waar klanten terechtkunnen voor advies en het boeken van hun reis, en Oad brengt decennialange ervaring en een gevarieerd aanbod van geliefde vakanties mee.

Perfecte aanvulling

“Veel van onze klanten komen naar de winkel voor persoonlijk advies, juist voor dit soort reizen. Oad is dan een perfecte aanvulling op ons aanbod. Ze bieden precies wat mensen zoeken: zorgeloze vakanties, met aandacht en comfort. We zijn dan ook erg blij met deze samenwerking,” vertelt Jutta van Peer (Director Contracting & Partnerships Suppliers bij Prijsvrij Vakanties & D-reizen).







