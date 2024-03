D-reizen/Prijsvrij heeft gereageerd op de annuleringen die Transavia heeft moeten doorvoeren. Het is duidelijk dat het reisbedrijf teleurgesteld is in de luchtvaartmaatschappij.

“Het teleurstellende acteren van Transavia leidt vooral tot schade voor hun eigen merk, maar heeft helaas ook een negatieve werking op het vertrouwen van de consument in de reisbranche”, zo staat te lezen in een persbericht.

Problemen beperkt

Bij zowel Prijsvrij Vakanties áls D-reizen zijn de problemen beperkt en ondertussen voor alle klanten opgelost, zo laat het reisbedrijf zelf weten. “Wij hopen dat Transavia snel weer alles onder controle heeft en dit soort situaties in de toekomst toch écht weet te voorkomen.”

Foto © D-reizen / minhanphotos / Shutterstock.com.