‘De veiligheid van onze reizigers staat altijd voorop’, zegt Khalid Kasem, woordvoerder van D-reizen en Prijsvrij Vakanties, in gesprek met Travelpro. ‘Nog vóórdat het Calamiteitenfonds de situatie formeel als calamiteit had aangemerkt, hebben wij al besloten dat wij reizigers die langer moesten blijven kosteloos zouden accommoderen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid zodra dat nodig is.’

‘We hebben besloten dat we tot en met vrijdag (6 maart, red.) alle reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Qatar annuleren. Reizigers kunnen kosteloos omboeken of hun geld op de kortst mogelijke termijn terugontvangen, zodat zij snel duidelijkheid hebben en verder kunnen. Voor verre bestemmingen, zoals delen van Azië en Afrika, proberen we reizigers actief om te boeken via alternatieve routes. Als dat tijdelijk niet mogelijk is, kunnen mensen kosteloos annuleren.’

Daarnaast laat Kasem weten: ‘Wanneer luchtvaartmaatschappijen besluiten hun vluchten te schrappen, anticiperen wij daar direct op. Toen onder meer KLM en Transavia hun vluchten naar Dubai uit het schema haalden, hebben wij reizigers direct de mogelijkheid geboden om kosteloos om te boeken. Een deel van de reizigers heeft daarvan gebruikgemaakt. Anderen kozen ervoor om met een andere luchtvaartmaatschappij alsnog naar Dubai te vertrekken.’

Hoe is het contact met de mensen die vastzitten?

‘Wij doen er alles aan om reizigers die zich in de getroffen landen bevinden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het is belangrijk dat zij de instructies van de lokale autoriteiten opvolgen. Dat is voor nu de belangrijkste boodschap.’

Hoe zit het met de extra kosten die reizigers die vastzitten maken?

‘Nu het Calamiteitenfonds de situatie officieel heeft aangemerkt als calamiteit, is er ook formele duidelijkheid. Maar los daarvan nemen wij als reisorganisatie onze verantwoordelijkheid. Reizigers die langer moeten blijven omdat terugvluchten niet mogelijk zijn, worden door ons kosteloos geaccommodeerd in hun geboekte verblijf. Zodra vliegen weer mogelijk is, zorgen wij dat zij zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland.’

Is er al nieuws over de repatriëringsvluchten?

‘We weten nog niet wanneer het luchtruim volledig wordt heropend. Airlines kijken momenteel vaak maar één dag vooruit. Zij geven aan wanneer zij weer verwachten te vliegen, maar dat blijft afhankelijk van de veiligheidssituatie. Zodra er capaciteit beschikbaar is, maken wij daar direct gebruik van.’

Hoeveel reizigers die via D-reizen & Prijsvrij Vakanties hebben geboekt zitten er vast in de regio?

‘Het gaat om vele honderden reizigers. Niet alleen in de Golfregio, maar ook in Azië, bijvoorbeeld in Thailand en Indonesië, waar routes via het Midden-Oosten zijn verstoord. Wij proberen hen via alternatieve routes terug te krijgen naar Nederland. Er staat wereldwijd veel druk op beschikbare vluchten, omdat reizigers overal proberen om te boeken. Zodra er mogelijkheden zijn, benutten wij die direct. Lukt het tijdelijk niet, dan kunnen reizigers kosteloos langer verblijven in hun accommodatie.’

Kasem benadrukt dat het eigen calamiteitenteam van D-reizen en Prijsvrij intensief werkt om reizigers adequaat te ondersteunen. ‘Onze teams hebben de wachttijden tot een minimum weten te beperken en zorgen voor optimale bereikbaarheid. Er wordt met grote inzet gewerkt om iedere reiziger zo goed mogelijk te ontzorgen.’

Er zijn veiligheidsexperts die zich verbazen dat reizigers de afgelopen vakantie nog richting bepaalde landen in het Midden-Oosten gingen. Hebben jullie overwogen om mensen niet meer die kant op te sturen?

‘Wij baseren onze besluiten altijd op het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is voor ons de belangrijkste objectieve graadmeter. Wanneer het reisadvies het verantwoord acht om te reizen, dan volgen wij dat. Als het reisadvies wijzigt of wanneer luchtvaartmaatschappijen niet vliegen, nemen wij maatregelen en annuleren wij indien nodig proactief.’

Wat zijn de opties voor mensen die een vakantie naar de regio hebben geboekt in de meivakantie?

‘De meivakantie is nog ongeveer zes weken verwijderd. Op dit moment is het te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Wij begrijpen dat mensen vragen hebben, maar wij beoordelen de situatie dagelijks op basis van het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht de situatie in aanloop naar de meivakantie vergelijkbaar zijn met de huidige omstandigheden, dan volgen wij exact hetzelfde protocol als nu: reizigers kunnen dan kosteloos omboeken of annuleren. Voor dit moment is daar geen aanleiding toe en hoeven reizigers geen actie te ondernemen.’

En mensen die deze week vertrekken naar Turkije of Egypte en die bang zijn?

‘Ik begrijp dat die zorgen er zijn. Op dit moment is er voor Turkije en Egypte geen reden tot zorg. Wij volgen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwgezet en baseren ons daarop. Natuurlijk blijven wij de situatie monitoren en nemen wij vragen van reizigers serieus.’

Waar kunnen reizigers of familie van reizigers informatie vinden?

‘Op Prijsvrij.nl en D-reizen.nl hebben wij een FAQ-pagina ingericht met de meest actuele informatie. Die wordt continu bijgewerkt.’