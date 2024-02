Met ingang van 2024 stopt KLM als titelsponsor van de KLM Urban Trail Series, dat maakt de airline bekend op running.klm.nl. De reden achter het stoppen maakt de airline, die in 2019 aankondigde ‘KLM stapt groots in running‘ niet bekend. Diverse klimaatgroepen voerden de afgelopen jaren actie tegen sportwashing.

“Het goede nieuws is dat de Urban Trail Series doorgaat!”, aldus KLM. “Urban trail fans kunnen in 2024 nog steeds op een sportieve en ludieke manier een of meerdere Nederlandse steden ontdekken. Op de website van organisator Golazo vind je meer informatie over de data en de steden.”

Actie

“De liefde tussen KLM en de Urban Trail Run is na vier jaar vaste verkering over en uit. Vanaf 2024 is KLM namelijk geen sponsor meer van het hardloopevenement dat alle grote Nederlandse steden aandoet!”, aldus Extinction Rebellion Nederland. “Klimaatgroepen van Extinction Rebellion Nederland, Fossielvrij NL, Reclame Fossielvrij en Reklaarmee voerden de afgelopen jaren actie in onder meer Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Delft, vanaf de zijlijn en al rennend. En met succes blijkt nu!”