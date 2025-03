Wie een goede deal wil scoren voor de meivakantie reist af naar Duitsland. Door vanaf een Duitse luchthaven te reizen, bespaar je significant veel geld. Op een 8-daagse all inclusive vakantie naar Turkije bespaar je gemiddeld 32%. Dat blijkt uit onderzoek van dé VakantieDiscounter.



Schiphol is dit jaar niet de populairste luchthaven voor de meivakantie. “Maar liefst 58% vliegt vanaf een Duitse luchthaven”, aldus Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter. Kijken we naar Turkije – wat de populairste bestemming is voor gezinnen in de meivakantie – dan is dit zelfs 86%”.



Düsseldorf is de populairste luchthaven, gevolgd door Keulen. Opvallend is dat Bremen – zeker voor de bestemming Turkije – dit jaar ook op veel reizigers kan rekenen. Voordeliger reizen vanaf de Duitse luchthavens

Helemaal verrassend is de toename van de Duitse luchthavens niet voor dé VakantieDiscounter. Duitsers kennen alleen de paasvakantie en geen meivakantie. Het is voor hen in deze weken geen hoogseizoen en daar profiteer je van als Nederlandse reiziger als je naar één van de topbestemmingen (Turkije, Spanje en Griekenland) vliegt.



“Tel daarbij op dat Turkije de populairste meivakantiebestemming is onder gezinnen. Het aanbod van vluchten van Duitsland naar Turkije is enorm. Je hebt een riante keuze én dat voor een reissom die gemiddeld 30% lager ligt”, aldus Vlaanderen. “Vanaf Düsseldorf reizen kan je zelfs 35% voordeel opleveren t.o.v. Schiphol.”



Ook voor andere bestemmingen kan vliegen vanaf Duitsland voordeliger zijn, maar dat moet je wel echt goed vergelijken. “Op een meivakantie naar Spanje kan je gemiddeld 7% besparen als je vanaf Duitsland vliegt, maar daar is wel een uitzondering; Maastricht is by far de goedkoopste luchthaven. Je bent dan gemiddeld 23% minder kwijt dan als je van Düsseldorf vliegt.”



Voor Griekenland-liefhebbers is het voordeel gemiddeld 15%. De goedkoopste luchthaven is Keulen, het duurst ben je uit als je vliegt vanaf Groningen. “Als je een specifieke Griekse vakantiebestemming op het oog hebt, kan dit natuurlijk anders zijn. Maar als je flexibel bent, kan het je zo 30% voordeel opleveren, net als bij Turkije”, aldus Vlaanderen.