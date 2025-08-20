Van de stille met sneeuw bedekte bossen in Scandinavië tot de uitdagende zwarte pistes in de Alpen, en van de iconische bergdorpen in Noord-Amerika tot de poedersneeuwparadijzen in Canada. Of je nu gaat voor sportieve afdalingen, familievriendelijke skigebieden, sfeervolle après-ski of bijzondere winterse activiteiten buiten de pistes: er is een (sneeuw)wereld te ontdekken.

“Steeds meer mensen kiezen Zweden als wintersportbestemming. We verwachten dat deze groei doorzet,” laat Gerlinde Anderberg (Manager Travel Trade Benelux bij Visit Sweden), weten. “Dankzij nieuwe directe vluchten naar Zweedse wintersportgebieden en de opkomst van nachttreinen voor ‘winterrailing’ is Zweden toegankelijker dan ooit. De goede sneeuw- en ijscondities, het veelzijdige aanbod van kleinschalige winteractiviteiten, evenementen en een lang seizoen dragen ook bij aan de populariteit van Zweden als winterbestemming.”

Authentiek en duurzaam

Zweden onderscheidt zich door rust, ruimte en ongerepte natuur. Dit spreekt reizigers aan die massatoerisme willen vermijden. Gerlinde: “Kleinschalige wintersportgebieden zorgen voor spreiding van bezoekers en ondersteunen lokale gemeenschappen. Zweden is perfect voor authentieke, gezinsvriendelijke en ontspannen wintervakanties. Er zijn zowel gebieden met rustige, brede pistes voor beginners als uitdagende off-piste mogelijkheden voor avontuurlijke skiërs. Zweden biedt bovendien voldoende andere activiteiten, zoals sneeuwschoenwandelen, langlaufen, elektrische sneeuwscootertochten, schaatsen op natuurijs, contact met de Sami en hun rendieren, genieten van de Zweedse keuken, hondensledetochten, ijsvissen, ijsklimmen, ‘the plunge’ wagen of het bewonderen van het magische noorderlicht.

Visit Sweden organiseert FAM-trips en workshops om reisprofessionals in contact te brengen met lokale aanbieders. Meer informatie, inspiratie en contacten zijn te vinden op traveltrade.visitsweden.com en visitsweden.nl.

“Unieke wintersportervaring voor avontuurlijke reizigers”

“Hoewel Amerika geen traditionele wintersportbestemming is voor Nederlandse of Belgische reizigers, is dat eigenlijk onterecht,” aldus Anouk Liebers (PR Director bij Lieb Management en vertegenwoordiger van Brand USA in de Benelux). “Met wereldberoemde gebieden als Aspen, Park City en Jackson Hole biedt de VS alles wat een skiër of snowboarder zich kan wensen: brede pistes, poedersneeuw van topkwaliteit en ultramoderne liften. Daarbij komt nog een extra troef: een uitzonderlijk lang en sneeuwzeker seizoen, dat vaak tot diep in april of zelfs mei doorgaat. Ideaal voor klanten die buiten de schoolvakanties willen reizen.”

Anouk laat weten dat de verwachting voor het komende seizoen positief is. “Dankzij recente investeringen in infrastructuur en duurzaamheid liggen de Amerikaanse skigebieden er beter bij dan ooit. Bovendien richten veel resorts zich steeds meer op de beleving buiten de piste, met culinaire hotspots, wellness en culturele events. Amerika is vooral aantrekkelijk voor de avontuurlijke wintersporter die iets anders zoekt dan de Alpen: meer ruimte, hogere bergen en een flinke dosis natuurgeweld. Voeg een citytrip of een bezoek aan nationale parken toe aan de skivakantie en creëer zo een unieke winterervaring voor je klant.” Meer inspiratie: traveltrade.visittheusa.com

“We blijven records breken als wintersportbestemming”

De wintersport in Oostenrijk blijft records breken, vertelt Thiebout van den Bergh (Marketing & PR Manager bij Österreich Werbung). “De ontwikkeling van de wintersport overtreft eerlijk gezegd onze verwachtingen compleet in de afgelopen paar jaar. Het aantal Nederlanders dat ieder wintersportseizoen naar Oostenrijk gaat, blijft maar stijgen. Ook afgelopen winter noteerden wij weer een nieuwe recordwinter.”

Sinds de winter van 2015/2016 reizen jaarlijks meer dan een miljoen Nederlanders naar Oostenrijk voor een wintersportvakantie, met uitzondering van de coronawinters. “Afgelopen winter noteerden wij 6.832.912 overnachtingen vanuit de Nederlandse markt, een plus van 2,5% ten opzichte van de winter daarvoor. Bij de aankomsten noteerden wij 1.286.219 bezoekers, een stijging van 3%”, aldus Thiebout. Volgens hem verandert de markt snel. “Mijn inschatting is dat een steeds kleiner aantal touroperators de winterboekingen onder elkaar verdeelt en de rechtstreekse markt nog sterker wordt. Je moet een dermate goed product aanbieden dat de eindconsument daar niet omheen kan.”

Voor reisagenten heeft hij een duidelijke tip: “Zorg dat je het wintersportproduct van A tot Z kent en dus zelf veel in de sneeuw bent. Creëer een zodanige meerwaarde en ontzorging voor je klant dat hij of zij niet om je heen wil.” Opvallend is volgens Thiebout de verschuiving in accommodaties. “Maar liefst 54% van de Nederlanders overnachtte afgelopen winter in een appartement of chalet, een duidelijke stijging ten opzichte van hotels en pensions in eerdere jaren.”

“Onze skigebieden zijn overzichtelijk en kindvriendelijk”

“Tsjechië is een verrassend leuke wintersportbestemming, vooral voor beginnende wintersporters en gezinnen met kinderen”, aldus Erna Lise Snoeij (PR Manager bij CzechTourism Benelux). “De Tsjechische skigebieden zijn overzichtelijk en kindvriendelijk, met veel blauwe en brede pistes die ideaal zijn voor wie voor het eerst gaat skiën of snowboarden. Ook voor langlaufers is Tsjechië een geweldige bestemming. Er ligt een uitgebreid netwerk van loipes, met routes in uiteenlopende lengtes en moeilijkheidsgraden.”

Nu ook steeds vaker opa en oma meegaan op wintervakantie, is Tsjechië een interessante bestemming. Erna: “Het land is betaalbaar, beschikt over een ruim aanbod aan vakantiehuizen voor grote gezelschappen en biedt, naast skiën, een breed scala aan andere activiteiten, zoals wellness, wandelen, musea en het ontdekken van charmante stadjes.”Gevarieerde skigebieden

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in moderne sneeuwinstallaties, wat de sneeuwzekerheid vergroot. “Daarnaast zijn diverse skigebieden met elkaar verbonden om meer variatie en comfort te bieden. De meeste skigebieden liggen in het Reuzengebergte, waaronder Špindlerův Mlýn, Harrachov en Černá Hora–Pec. In het Ertsgebergte is het skigebied Klínovec interessant, dat verbonden is met het Duitse skigebied Fichtelberg. Klínovec ligt bovendien vlak bij de sfeervolle stad Karlovy Vary, wat extra mogelijkheden biedt voor ontspanning en cultuur”, aldus Erna. Meer informatie: www.visitczechia.com

Ertsgebergte_Boží Dar_credit_Vladislav Surmaj

Zwitserland beleeft succesvolle winter dankzij perfecte omstandigheden

De afgelopen winter was zeer succesvol voor Zwitserland. In alle wintersportbestemmingen, ook in middelhoge en lagere gebieden, was de vreugde groot bij zowel de toeristische sector als bij de gasten, dankzij de perfecte sneeuw- en weersomstandigheden.

Janine Nijlant (Key Account Manager bij Zwitserland Toerisme), vertelt: “Het toeristische succes tijdens de feestdagen was vooral te danken aan de overvloedige sneeuwval, het stabiele en langdurige zonnige weer en de gunstige spreiding van de feestdagen. De skigebieden registreerden een groei van ongeveer 3% in hotelovernachtingen. Ook de Nederlandse markt behaalde een positief resultaat, met name dankzij een zeer sterke decembermaand en groeicijfers in de dubbele cijfers.”

Sneeuwzekerheid en vroege sneeuwval blijven belangrijke factoren voor een succesvol winterseizoen. “De afgelopen winter heeft echter ook aangetoond dat onze gasten het kwalitatief hoogwaardige toeristische aanbod van Zwitserland waarderen en dat de Zwitserse winter veel meer te bieden heeft dan alleen skiën. Alpine skiën blijft de trekkracht van de Zwitserse winter, maar er zijn tal van alternatieven en andere wintersportactiviteiten om van het seizoen te genieten. Zo wordt treinreizen in de winter steeds populairder. De bekende panoramatreinen, zoals de Glacier- of Bernina Express, zijn ook in de winter een unieke belevenis en op zichzelf al een reis waard. Een dergelijke duurzame reis kan uitstekend worden gecombineerd met een winterverblijf. Tal van touroperators in Nederland, zoals Destin Travel, Puurtreinreizen, ANWB en Treinreiswinkel, bieden dan ook met veel succes dergelijke wintertreinreizen aan”, aldus Janine.Garanties voor toekomstig succes

Janine besluit: “De populariteit en uniciteit van een treinreis door de Zwitserse winterlandschappen, gecombineerd met winterervaringen zoals winterwandelen, schaatsen of het genieten van de Zwitserse alpine keuken met een uniek uitzicht op het Zwitserse berglandschap, zorgen voor ontspanning en welzijn. Dat zijn de garanties voor het toekomstige succes van de Zwitserse winter.”

Aletschgebiet

“Veelzijdig en kwalitatief hoogstaand alternatief”

“Voor wie op zoek is naar een unieke wintersportervaring, biedt Noorwegen een verrassend veelzijdig en kwalitatief hoogstaand alternatief voor de klassieke Alpenlanden”, aldus een van de conclusies uit het Ski-rapport – Turistundersøkelsen 2024 van Innovasjon Norge. Het rapport geeft inzicht in de prijs-kwaliteitverhouding die skitoeristen in Noorwegen ervaren tijdens het winterseizoen van 2024.

Het land combineert sneeuwzekerheid en topkwaliteit van pistes met indrukwekkende natuur en een breed scala aan activiteiten. Volgens het rapport ervaren skitoeristen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: 39 procent zegt zelfs ‘zeer tevreden’ te zijn, tegenover slechts 12 procent in 2019. Dit blijkt ook uit hun bestedingsgedrag: met een gemiddeld dagbudget van €112 en een stijging van het totaalbedrag per persoon zijn bezoekers bereid te investeren in kwaliteit.

Meer pakketreizen

Opvallend is dat steeds meer toeristen kiezen voor een verzorgde pakketreis; dit aantal is sinds 2019 verdubbeld. De skiscène is breed: 77 procent van de toeristen kiest voor alpineskiën, terwijl 34 procent langlauft, vaak in combinatie. Vooral langlauftoeristen zijn geïnteresseerd in natuur, rust en cultuur en combineren hun ski-activiteiten met onder meer fjordcruises, noorderlichtexcursies of een verblijf in een traditionele Sami-tent. Bovendien blijkt Noorwegen gezinsvriendelijk: 43 procent van de toeristen reist met kinderen, een forse toename ten opzichte van 2019. Dit vertaalt zich in grotere reisgezelschappen, een langere verblijfsduur en een hoger totaalbudget. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol; een aanzienlijk deel van de bezoekers neemt bij de planning van hun reis al milieuvriendelijke keuzes in overweging.

Noorwegen scoort daarnaast hoog op veiligheid, comfort en gastvrijheid. “Met een van de langste skiseizoenen van Europa – van oktober tot soms ver in mei – is Noorwegen zonder twijfel een bestemming om serieus te overwegen voor de komende winter”, aldus Ingunn Sakshaug (Market and Travel Trade Specialist Tourism voor Denemarken, Nederland, België, Azië en New Developing Markets bij Visit Norway).

Ultieme wintersportbestemming voor avonturiers

Uitgestrekte natuur, imposante bergen en gegarandeerde sneeuw: Canada is een droombestemming voor wintersporters die meer willen dan alleen skiën. Het land staat bekend om zijn poedersneeuw van topkwaliteit, uitgestrekte en rustige skigebieden en veelzijdige winteractiviteiten. Van de majestueuze Rockies in Alberta tot de levendige dorpen in Brits-Columbia: een wintervakantie hier is een unieke belevenis.

Banff National Park is een absolute must. Met skigebieden als Mount Norquay, Sunshine Village en Lake Louise is dit hét hart van de Canadese wintersport. Sunshine Village wordt gezien als een speeltuin voor ski- en snowboardliefhebbers, met onder meer mogelijkheden voor cat-skiën. In Jasper, gelegen in het gelijknamige nationale park, ligt Marmot Basin: een rustig en sneeuwzeker gebied met nauwelijks wachttijden bij de liften. Off-piste routes door onberoerde poedersneeuw maken het extra bijzonder. Een skisafari waarbij Banff, Jasper en Lake Louise worden gecombineerd, is een aanrader voor wie alles wil zien.

Aan de westkust is Whistler Blackcomb een icoon. Dit grootste skigebied van Noord-Amerika biedt ski-in/ski-out-mogelijkheden, een bruisend centrum en de beroemde Peak 2 Peak Gondola. Families vinden in Big White Village hun plek: hier valt gemiddeld zeven meter sneeuw per jaar, zijn er meer dan 100 kilometer pistes en tal van kinderfaciliteiten.

Canada biedt tal van winterse activiteiten naast de pistes: hondensledetochten, sneeuwscooters, ijsklimmen en canyonwandelingen door bevroren kloven. Ook wellness is populair, met bijvoorbeeld spa’s midden in de natuur. In steden als Montreal, Edmonton en Calgary is cultuur volop aanwezig: van hippe wijken en ijshockeywedstrijden tot gezellige après-ski en culinaire tours.

De wintersportgebieden zijn sneeuwzeker van december tot en met april. Rechtstreekse vluchten, bijvoorbeeld naar Edmonton of Vancouver, maken reizen eenvoudig. Bovendien mogen ski’s en snowboards bij veel luchtvaartmaatschappijen gratis mee. Wie kiest voor Canada, kiest voor een avontuurlijke wintersportervaring met ongeëvenaarde natuur en gastvrijheid.

Wintersporten in het ministaatje

Andorra verandert in de winter in een waar sneeuwparadijs en biedt voor elke wintersporter iets bijzonders. Of je nu voor het eerst op de latten staat of al jarenlang ervaring hebt, het ministaatje in de Pyreneeën combineert perfect geprepareerde pistes met adembenemende berglandschappen.

Het grootste en meest veelzijdige skigebied is Grandvalira, goed voor ruim 300 kilometer aan pistes, verspreid over onder andere Pas de la Casa, Soldeu en El Tarter. Beginners vinden hier brede, toegankelijke afdalingen, terwijl gevorderden zich kunnen uitleven op uitdagende hellingen en off-piste routes. Pal Arinsal, met zijn 63 kilometer aan pistes, is een favoriet bij gezinnen en biedt een mix van eenvoudige en pittige afdalingen. Een moderne kabelbaan verbindt de twee delen van dit gebied. Naast skiën zijn er ook activiteiten zoals airboarding en sneeuwschoenwandelingen.

Wie de rust van de bergen zoekt, kiest voor Ordino Arcalís. Dit compacte maar indrukwekkende gebied staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid en uitstekende mogelijkheden voor freeride. Langlaufers komen aan hun trekken in Naturland, waar vijftien kilometer aan paden wachten. Ook vind je hier de spectaculaire Tobotronc, een rodelbaan die garant staat voor spanning en sensatie. Met professionele skischolen, sfeervolle berghutten en volop alternatieve sneeuwactiviteiten is Andorra een complete wintersportbestemming voor iedereen die een sportieve vakantie wil combineren met pure bergbeleving.

Wintermagie en wellness

Finland is dé bestemming voor wie avontuur, natuur en ontspanning wil combineren. De Finse winter is pure magie: van het noorderlicht, dat zo’n 200 nachten per jaar de lucht verlicht, tot tochten met huskysledes door besneeuwde bossen en sfeervolle kerstmarkten in steden als Helsinki, Turku en Porvoo. Overnacht in een glazen iglo en bewonder de dansende aurora’s vanuit je bed, of kies voor een knusse blokhut midden in de natuur.

Ook op sportief vlak biedt Finland talloze mogelijkheden. De langgerekte heuvels maken het land ideaal voor gezinnen en beginners, terwijl off-piste en snowparks volop uitdaging bieden voor ervaren skiërs. Populaire resorts zijn Ylläs, Levi en Ruka, maar ook minder drukke plekken zoals Salla en Saariselkä trekken steeds meer wintersporters. Bijzonder zijn duurzame activiteiten zoals elektrisch sneeuwscooteren in Puumala of sneeuwschoenwandelingen in de nationale parken.

Voor de echte Finse ervaring mag wellness niet ontbreken. Na een dag in de frisse buitenlucht wacht de sauna: hét geheim achter het Finse geluk. Probeer een rooksauna of zelfs een ijssauna en waag je daarna aan een ijskoude duik; een traditie die steeds populairder wordt. Zoals ijszwemkampioene Elina Mäkinen zegt: “Koud water is de sleutel tot alles. Het haalt stress weg en geeft nieuwe energie.”