De Disney Fantasy komt in de zomer van 2025 voor het eerst naar Europa, dat heeft de rederij laten weten tijdens de bekendmaking van haar aanbod voor de zomer van 2025.

De Disney Fantasy bezoekt van mei tot eind juli bestemmingen, van Noord-Europa tot de Middellandse Zee. Afvaarten van vijf tot twaalf nachten vanuit Barcelona, Spanje en Civitavecchia (Rome) in Italië doen pittoreske aanloophavens aan in de hele Middellandse Zee. Een speciale afvaart van twaalf nachten naar de Griekse eilanden heeft drie stops in Griekenland en twee in Italië en de enige stop van het seizoen in Valetta, Malta. Van eind juli tot september vaart de Disney Fantasy vanuit Southampton in het Verenigd Koninkrijk naar tal van bestemmingen, waaronder Spanje, Noorwegen en de Britse eilanden.

Frozen: A Musical Spectacular en Aladdin

Met de Disney Fantasy in Europa biedt Disney Cruise Line voor de gasten de Broadway-stijl shows Frozen: A Musical Spectacular en Aladdin, nieuwe kids clubs en splash zones en nieuwe Disney details. Daarnaast heeft het schip Disney’s kenmerkende service en ontmoetingen met Disney Figuren, Disneylicious restaurants, entertainment van wereldklasse en prachtige staterooms.

Alaska

De Disney Wonder gaat opnieuw op avontuur naar Alaska vanuit Vancouver, Canada, met afvaarten van vijf, zeven, acht en negen nachten van mei tot september. Families kunnen de natuurlijke schoonheid van Alaska bewonderen, gecombineerd met de magie van Disney, tijdens cruises naar Juneau, Skagway en Ketchikan. Verschillende excursies bieden avonturen naar de majestueuze gletsjers en goudmijnrelikwieën van Alaska.

Tropisch

Vier schepen van Disney Cruise Line hebben in de zomer van 2025 hun thuishaven in Florida. Drie schepen uit Port Canaveral en één uit Fort Lauderdale varen naar de Bahama’s en het Caribisch gebied inclusief de magische eilandbestemmingen van Disney.

Nieuwste schip

De Disney Treasure, het nieuwste schip in de Disney Cruise Line vloot, vaart na het inaugurele seizoen zevendaagse routes van Port Canaveral naar de oostelijke en westelijke Caraïben. Afvaarten naar het oostelijke Caribisch gebied brengen families naar Disney’s paradijselijke privé-eiland Disney Castaway Cay samen met Tortola en St. Thomas. Afvaarten naar het Westen van de Caraïben brengen families naar bestemmingen zoals Falmouth in Jamaica, Grand Cayman en Cozumel, Mexico. De reizen van een week bieden minimaal twee dagen op zee, waardoor er meer tijd is om te genieten van de unieke ruimtes, enerverende diners en entertainment van wereldklasse aan boord van het nieuwste Disney schip.

Disney Magic

De Disney Magic heeft voor het eerst sinds de zomer van 2016 Port Canaveral als thuishaven en biedt afvaarten van vier en vijf nachten naar de Bahama’s en de Disney eilandbestemmingen Castaway Cay en Lighthouse Point. Een speciale afvaart van tien nachten in de zuidelijke Caraïben in juli brengt families naar beide eilandbestemmingen van Disney Cruise Line en naar Antigua, St. Kitts, San Juan en Tortola op de Britse Maagdeneilanden.

Disney Lookout Cay

Zowel de Disney Magic als de Disney Dream varen in de zomer van 2025 naar Disney Lookout Cay op Lighthouse Point, de unieke bestemming op het eiland Eleuthera. Dit levendige tropische uitstapje biedt een unieke kijk in de rijke cultuur van de Bahama’s, gecombineerd met Disney’s kenmerkende entertainment en service. Bepaalde routes omvatten stops bij zowel Disney Castaway Cay als Disney Lookout Cay bij Lighthouse Point. Zes Disney Magic of Disney Dream cruises varen exclusief naar beide Disney eilandbestemmingen en nodigen gasten uit voor nog meer magie, zowel aan boord als aan land.

Disney Wish

De Disney Wish vaart ook vanuit Port Canaveral en biedt afvaarten van drie en vier nachten naar Nassau en de geliefde stranden van Disney Castaway Cay. In Zuid-Florida vertrekt de Disney Dream vanuit Fort Lauderdale op afvaarten van drie tot vijf nachten naar een of beide magische eilandbestemmingen van Disney, samen met Nassau of Cozumel.