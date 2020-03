EasyJet annuleert significant aantal vluchten: “toekomst Europese luchtvaart is precair”

EasyJet laat weten dat het een significant aantal vluchten heeft geannuleerd. In de nabije toekomst zullen verdere annuleringen op voortschrijdende basis worden gemaakt en kunnen er uiteindelijk toe leiden dat het merendeel van de easyJet-vloot aan de grond wordt gehouden.

“Bij easyJet doen we alles wat we kunnen om de uitdagingen van het Coronavirus het hoofd te bieden, zodat we de voordelen die de luchtvaart mensen, de economie en het bedrijfsleven biedt, kunnen blijven bieden. We blijven reddings- en repatriëringsvluchten uitvoeren om mensen naar huis te brengen waar we kunnen, zodat ze in deze moeilijke tijden bij familie en vrienden kunnen zijn”, aldus Johan Lundgren (CEO van easyJet). “De Europese luchtvaart staat voor een onzekere toekomst en het is duidelijk dat gecoördineerde overheidssteun nodig is om ervoor te zorgen dat de industrie overleeft en kan blijven opereren als de crisis voorbij is.”

EasyJet zal waar mogelijk voor korte tijd reddingsvluchten blijven uitvoeren om klanten te repatriëren. Om de impact van COVID-19 te verminderen, nemen we alle maatregelen die de kosten en niet-kritieke uitgaven van het bedrijf op elk niveau beperken. Door toestellen aan de grond te houden worden aanzienlijke variabele kosten vermeden. Ook Air France-KLM gaat haar vluchtcapaciteit aanzienlijk verminderen.

easyJet beschikt over een sterke balans, waaronder een kassaldo van £ 1,6 miljard, een niet-opgenomen doorlopende kredietfaciliteit van $ 500 miljoen, onbezwaarde vliegtuigen ter waarde van meer dan £ 4 miljard en een grote en waardevolle slotportfolio. easyJet heeft tot 2022 geen herfinanciering van schulden en voert voortdurend gesprekken met liquiditeitsverstrekkers die de sterke financiële positie en het bijbehorende uitstekende bedrijfsmodel onderschrijven.

De toekomst van de Europese luchtvaart is precair. Er is geen garantie dat de Europese luchtvaartmaatschappijen, samen met alle voordelen die zij mensen, de economie en het bedrijfsleven bieden, een langdurige reisstop en het risico van een langzaam herstel kunnen overleven. Of dit al dan niet het geval is, zal in belangrijke mate afhangen van het behoud van toegang van Europese luchtvaartmaatschappijen tot liquiditeit, inclusief die welke door overheden in heel Europa mogelijk wordt gemaakt.

easyJet blijft nauw samenwerken met de autoriteiten en volgt de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en EASA om zo de gezondheid en het welzijn van onze mensen en klanten te waarborgen. Gezien de aanhoudende onzekerheid is het in dit stadium niet mogelijk om de rest van boekjaar FY20 financieel te duiden.

