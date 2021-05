Eigen-Wijze Duikreizen failliet

Eigen-Wijze Duikreizen, één van de grotere organisaties op het gebied van duikreizen, is failliet verklaard door de rechtbank in Overijssel. Arjan Gunnink, de oprichter en eigenaar van het in Nijverdal gevestigde bedrijf, vreesde al voor de ondergang van het bedrijf dat hij in 1993 heeft opgericht.

Gunnink liet eind maart aan de Tubantia weten dat hij niet alleen vreesde voor het einde van zijn eigen bedrijf, maar dat het einde in zicht is voor nog veel meer toerismebedrijven.

“Dit is voor niemand te doen, dit is voor de hele reiswereld funest”, zo liet Gunnink eind maart weten. “Mensen zijn terecht bang om een reis te boeken. Ik neem nu ook niets aan. Als het voor het najaar is, dan wil ik dat overwegen, maar ik boek niets definitief. Laten we eerst maar afwachten waar deze coronacrisis eindigt”, zo liet hij aan de krant weten.

Op de Facebook-pagina van TravelPro reageren collega-reisprofessionals geschokt op het faillissement van de organisatie voor duikreizen.

Klanten die een reis geboekt hebben bij Eigen-Wijze Duikreizen BV of een voucher met SGR-garantie hebben, ontvangen binnenkort een bericht van SGR. Op dit moment is SGR nog in afwachting van de klantgegevens en alle overige informatie. Zodra SGR inzicht heeft in alle informatie, gaat het de klanten van Eigen-Wijze Duikreizen BV individueel informeren. In alle gevallen geldt dat SGR dringend adviseert geen betalingen meer aan Eigen-Wijze Duikreizen BV te doen voor nog niet aangevangen reizen. Betalingen gedaan na 5 mei 2021 worden niet meer door SGR gegarandeerd.

SGR verzoekt klanten van Eigen-Wijze Duikreizen BV om hun Reisvoucher niet via ‘Claim je voucher’ in te dienen. Via deze pagina kan er alleen geclaimd worden als een reisonderneming de Reisvoucher na vervaldatum van de voucher niet heeft terugbetaald. Dus niet in het geval van faillissementen. Claims ontvangen via ‘Claim je voucher’ naar aanleiding van het faillissement van Eigen-Wijze Duikreizen BV worden niet in behandeling genomen.

