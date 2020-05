Eind mei meer bekend over openstelling Franse grenzen

Sinds 11 mei zijn de Franse autoriteiten begonnen met het geleidelijk afbouwen van de lockdown. Vooralsnog zijn de grenzen tot en met 15 juni gesloten, maar wat gebeurt er daarna? En zijn er mogelijkheden voor een vakantie in Frankrijk dit jaar? TravelPro sprak met Fabienne Javault (directeur Frans bureau voor Toerisme) over deze situatie.

Hoe is de situatie op dit moment in Frankrijk?

“Na acht weken van strikte inperking waardoor de verspreiding van het virus in Frankrijk en het aantal ziektegevallen onder de bevolking is afgenomen. Sommige Franse regio’s, waaronder Oost- en Noord-Frankrijk en Mayotte, zijn zwaarder getroffen dan andere regio’s zoals West- en Zuid-Frankrijk en de overige overzeese departementen en gebieden. De meting in Frankrijk gebeurt per departement en maakt het mogelijk om de ontwikkelingen te volgen met de aanduiding van kleuren, groen en rood. De Fransen hebben sinds 11 mei weer wat meer bewegingsvrijheid en kunnen tot 100 kilometer van hun hoofdwoning reizen. Alhoewel afstand houden nog altijd van kracht is, zullen cafés en restaurants op 2 juni heropenen in de groene departementen.

De huidige situatie in Frankrijk wordt hier nauwkeurig beschreven. Bovendien heeft premier Edouard Philippe tijdens het ‘Comité Interministériel du Tourisme’ op 14 mei de Fransen aangemoedigd om hun vakantie in juli en augustus in Frankrijk te boeken en te profiteren van een volledige terugbetaling door de toeristische sector in geval van annulering van hun verblijf. Tevens verklaarde hij, na de talrijke inspanningen van de staat om de Franse toeristische sector te steunen, maar liefst 18 miljard euro aan toezeggingen. ‘Wat goed is voor het toerisme, vaak goed is voor Frankrijk, wat het toerisme raakt, raakt Frankrijk in het hart’, vandaar dit ongeëvenaarde steunplan. Vanaf juni zal het hoofdkantoor van Atout France in eerste instantie op Frans grondgebied een promotiecampagne voeren voor een verblijf in Frankrijk onder de titel ‘Cet été je visite la France’, ofwel, ‘Deze zomer bezoek ik Frankrijk’.”

Wat zijn de mogelijkheden voor vakantie deze zomer voor Nederlandse toeristen?

“Tot en met 15 juni zijn de grenzen van Frankrijk gesloten. Dit betekent dat buitenlandse toeristen helaas niet zijn toegestaan. De Fransen zijn zelf beperkt tot een straal van 100 kilometer rond hun hoofdwoning. Eind mei of begin juni zal de Franse regering meer bekend maken over de openstelling van de grenzen. Het is mogelijk dat deze heropening geleidelijk plaats zal vinden. Alles zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende twee weken die beslissend zullen zijn. De Franse regering wil de veiligheid van iedereen garanderen; zowel van de bewoners als van de bezoekers. Het is daarom belangrijk om geduld te hebben en te wachten tot eind mei/begin juni voor nieuwe officiële verklaringen.

Uiteraard hopen we dat de inspanningen van alle betrokkenen ertoe zullen leiden dat de grenzen zo snel mogelijk weer opengaan om de Nederlandse vakantiegangers te verwelkomen en hen te laten genieten van de ruimte, de natuur en de Franse manier van leven die zij zo waarderen in Frankrijk. De accommodaties in Frankrijk, hotels, campings, huuraccommodaties en plaatsen van bezoek en attracties worden geleidelijk voorzien van strenge sanitaire maatregelen. Dit is voor bescherming en afstand om klanten en bezoekers te verwelkomen zodra de accommodaties en sites weer opengaan. Ik hoop ook dat de vele Nederlandse eigenaren van tweede huizen in de Franse regio’s zeer binnenkort weer ten volle kunnen genieten van hun woning.”

