Eindhoven Airport gaat in verband met renovatieplannen 22 weken dicht van februari tot en met juni, maar het kan nog jaren duren voor het er daadwerkelijk van komt.

Defensie wil de start- en landingsbaan van de luchthaven, eigendom is van Defensie, renoveren. Het Eindhovens Dagblad, dat een door het Rijksvastgoedbedrijf gestarte marktconsultatie inzag, maakte het nieuws bekend. De krant schrijft dat het nog jaren kan duren voor de luchthaven dicht moet voor de renovatie.

Zeer dichte mist

Naast de complete renovatie van de start- en landingsbaan worden er ook andere uitbreidingen gedaan, waaronder een verbetering van het Instrument Landing System (ILS) waardoor landen en opstijgen bij zeer dichte mist mogelijk wordt vanaf Eindhoven Airport.

2 miljoen passagiers

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met zo’n 6,8 miljoen passagiers per jaar. Zo’n 10.000 vliegbewegingen zullen tijdens de verbouwing moeten worden verplaatst, wat neerkomt op de vluchten voor zo’n twee miljoen passagiers.

Hoogste aantal passagiers ooit

Eindhoven Airport verwelkomde in 2023 in totaal ruim 6,8 miljoen passagiers (vertrekkend en aankomend opgeteld). Dat is het hoogste aantal passagiers ooit. In 2022 lag het aantal passagiers op in totaal 6,3 miljoen. In 2019 reisden ruim 6,7 miljoen passagiers naar of vanaf Eindhoven Airport. Met bijna 95.000 passagiers meer dan in 2019 is 2023 voor Eindhoven Airport een recordjaar. In 2023 was het gemiddeld aantal passagiers per vlucht hoog.

Bestemmingen

Het totaal aantal bestemmingen van Eindhoven Airport lag in 2023 op 84. De top 3 bestemmingen met de meeste passagiers waren: Malaga, Londen (Stansted) en Alicante. De drukste dag was 15 september met in totaal 24.597 passagiers. De luchthaven kijkt terug op een zeer succesvol jaar waarin de operatie soepel is verlopen. Ook was de klanttevredenheid nooit eerder zo hoog.