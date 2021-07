Enorme uitdaging bij run op gratis testen

De ANVR en meerdere reisbedrijven laten weten erop te hopen dat de nu nog zeer beperkte testcapaciteit en de ict-problemen die zich voordoen na de lancering van testenvoorjereis.nl snel worden opgelost. Tussen 1 juli en 31 augustus wil de overheid iedereen, die in deze periode getest moet worden om op vakantie te kunnen, een gratis test aanbieden.

Op dit moment is er nog onvoldoende testcapaciteit via de website beschikbaar, ondanks dat in ongekend korte tijd tientallen testbedrijven door de procedure zijn gegaan en voldoen aan de voorwaarden die de overheid stelt om de praktische kant van het testen goed te laten verlopen.

Maar het is nog een hele klus om deze ook digitaal beschikbaar te krijgen voor de reiziger.

Het ministerie van IenW werkt er keihard aan om het aantal testlocaties op zeer kort termijn digitaal uit te breiden, zodat iedereen makkelijk en snel een afspraak kan maken en de juiste gegevens straks in je CoronaCheckApp staan.

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: “Nu dat praktisch heel Europa geel is en we weer kunnen reizen is het belangrijkste advies dat wij de vakantieganger nú willen geven als het om testen gaat: ‘Boek alléén een test als je die écht nodig hebt, en boek die ook niet te vroeg, want het reisadvies kan nog verder versoepelen.'”

Het blijkt dat sommige vakantiegangers ‘alvast’ een plekje reserveren ‘voor de zekerheid’, maar daarmee ongewild en ongewenst geen ruimte bieden aan de vakantiegangers die op kort termijn vertrekken. De vraag die de reiziger zich sowieso moet stellen, is: heb je op www.nederlandwereldwijd.nl gecheckt of je voor jouw bestemming eigenlijk wel een test nodig hebt tegen de tijd dat je vertrekt en zo ja welke test?

De ANVR hoopt dat na geel Europa, met gratis testen en een DCC (coronapaspoort) ook landen op de andere continenten binnenkort bereisd mogen worden. Pas als ook de verre reisspecialisten na 1,5 jaar eindelijk weer volop reizen kunnen organiseren, wordt het tijd om te denken aan het afbouwen van de overheidssteun.

