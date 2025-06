De gewapende confrontatie tussen Iran en Israël heeft grote gevolgen voor het internationale vliegverkeer, reisadviezen en de veiligheidssituatie in de regio. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van het Nederlandse veiligheidsexpertisecentrum Dyami International, gespecialiseerd in travel risk management.

Het luchtruim boven Iran, Israël en Irak is tot nader order gesloten vanwege het risico op raketaanvallen, drones en militaire activiteiten. Ook Ben Gurion International Airport (Tel Aviv) is gesloten. Ook in de omringende regio is sprake van vertragingen en vluchtuitval, onder meer op luchthavens in Beiroet, Doha en Amman. Alleen luchthavens in Bahrein en de VAE functioneren nog relatief normaal.

Reisorganisaties met reizigers of partners in het Midden-Oosten wordt door Dyami geadviseerd om operationele scenario’s te herzien, personeel goed te informeren en bij voorkeur alternatieve vliegroutes te plannen. Ook wordt aangeraden om dagelijks updates te volgen, aangezien de situatie snel kan veranderen.

Reisadviezen en evacuaties

In de analyse van Dyami wordt ook melding gemaakt van verscherpte reisadviezen: meerdere landen, waaronder het VK, Frankrijk, China, Zuid-Korea en Rusland, hebben hun burgers opgeroepen om Israël te verlaten. Sommige ambassades adviseren ook tegen reizen naar delen van Saoedi-Arabië en Jordanië en reisadviezen voor populaire toeristische trekpleisters als Cyprus, Egypte, Marokko en Tunesië worden aangescherpt. Hoewel Nederland zijn reisadviezen op het moment van schrijven nog niet substantieel heeft aangepast, is verhoogde waakzaamheid geboden voor reisbedrijven en luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in of rondom het Midden-Oosten.

Gevolgen voor cruiseschepen

Daarnaast signaleren scheepvaartbedrijven in de Straat van Hormuz en de Perzische Golf verstoringen van navigatiesystemen (AIS), wat volgens Dyami kan wijzen op elektronische oorlogsvoering of gerichte sabotage. Dat heeft niet alleen gevolgen voor vrachtvaart, maar ook voor cruiseschepen die de regio passeren.

Escalatie en geopolitieke risico’s

Volgens Dyami bestaat een reëel risico op verdere regionale escalatie, zeker nu de VS extra militaire middelen richting het Midden-Oosten stuurt. Voor de reissector is dit een zeer dynamische en potentieel ontwrichtende situatie. Dyami benadrukt in zijn analyse het belang van continu risico- en impactmanagement: het monitoren van de veiligheidssituatie, herzien van protocollen, aanpassen van reisroutes, en het informeren van reizigers en medewerkers.