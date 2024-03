Tien maanden na de eerste rit van Brussel naar Berlijn introduceert European Sleeper nieuwe haltes.

De nieuwe haltes worden geopend in Dresden, Bad Schandau en Praag. Vanaf dat moment verbindt de trein vier landen en vier Europese hoofdsteden. Ook Parijs en Londen zijn gemakkelijk te bereiken met een overstap in Brussel.

Speciaal evenement

De verlenging van de route wordt op 25 maart 2024 met een speciaal evenement onthuld, waarbij vertegenwoordigers van de pers, het zakenleven en partners in Brussel kunnen instappen en de volgende dag in Praag arriveren. Op 26 maart wordt de officiële introductie in Praag gevierd met de eerste trein naar Amsterdam en Brussel. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Prague City Tourism, CzechTourism, Visit. Brussels, Visit Dresden en České dráhy (de Tsjechische spoorwegen).

Ieder jaar nieuwe route

Elmer van Buuren, medeoprichter van European Sleeper merkte op: “Wij zijn erg in onze nopjes dat we de nieuwe verbinding naar Praag kunnen introduceren nog geen jaar nadat we onze eerste rechtstreekse dienst van Brussel naar Berlijn hebben gerealiseerd. We stellen ons tot doel om ieder jaar een nieuwe route toe te voegen, zodat we kunnen blijven bijdragen aan een beter geïntegreerd en duurzamer Europees vervoersnetwerk en we zijn er trots op dat we deze ongelooflijke nieuwe bestemmingen kunnen aanbieden aan reizigers in Europa en daarbuiten. Onze gedeelde visie betreft een beter en naadloos door treinen verbonden Europa, waarbij reistijden niet alleen worden verkort door snelheid, maar ook door efficiëntie en samenwerking.”

Terugkeer van nachttreinen

Martin Kupka, de Tsjechische minister van transport verklaarde: “We zien momenteel de terugkeer van nachttreinen in heel Europa en ik ben erg blij dat Tsjechië niet over het hoofd wordt gezien. Treinen zijn een milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig en dat bevestigt dat in de toekomst de spoorwegen een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen. Voor ons is dit opnieuw een signaal dat we hoognodig niet alleen de modernisering van de huidige spoorverbindingen moeten voltooien, maar ook de snelheid waarmee we hogesnelheidslijnen plannen en bouwen moeten verhogen”

Betere kwaliteit

De nieuwe dienst waarmee Brussel, Dresden en Praag worden verbonden is beschikbaar vanaf 25 maart 2024 tegen een prijs van € 49 voor een zitplaats en € 79 voor een ligplaats in een gedeeld compartiment. Daarnaast is European Sleeper erin geslaagd rijtuigen van betere kwaliteit te huren. Deze ligrijtuigen bevorderen het comfort en de reiservaring van de passagiers in hoge mate.

Barcelona

In de voortdurende pogingen om het aantal bestemmingen uit te breiden werkt de ‘nieuwe’ speler in de slaaptreinwereld aan de introductie van een nieuwe route van Amsterdam via Brussel naar Barcelona die volgens de planning in 2025 of 2026 realiteit zal worden. Deze route is door de Europese Commissie geselecteerd als een van de tien proefprojecten ter verbetering van Europese internationale spoorverbindingen.