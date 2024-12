Bekend als ‘The Good Night Train’, herdefinieert European Sleeper het reizen per nachttrein met een eenvoudige maar krachtige filosofie: ‘Een goede nacht is voor iedereen anders, maar iedereen kan een goede nacht hebben met European Sleeper.’ Nachttreinen winnen aan populariteit, niet alleen vanwege de kostenbesparing op overnachtingen, maar ook door hun combinatie van comfort en duurzaamheid.

Screenshot

Twee jaar op de rails

In minder dan twee jaar tijd heeft European Sleeper indrukwekkende groei laten zien, met nieuwe bestemmingen zoals Dresden en Praag vanaf maart 2024. Ideaal voor stedentrips, maar ook een perfecte toegangspoort tot de prachtige regio Saksisch Zwitserland voor natuurliefhebbers. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er meer dan 425 ritten uitgevoerd, waarbij ruim 125.000 reizigers zijn vervoerd. Met een stiptheid van maar liefst 90% zet European Sleeper de standaard in nachttreinreizen.

Nieuwe routes in het vooruitzicht

Met de missie om ‘Europa ’s nachts te verbinden’ breidt European Sleeper zijn netwerk verder uit. De nieuwste toevoeging is een betoverende route die de Noordzee met de Middellandse Zee verbindt, speciaal voor wintersporters en stedentrippers.



De eerste rit op deze route vertrekt op 5 februari 2025 en rijdt twee keer per week in februari en maart. Perfect getimed voor de schoolvakanties, het skiseizoen en het beroemde Carnaval van Venetië, biedt deze route een duurzaam en comfortabel alternatief voor vliegen.



In de toekomst staat ook een directe verbinding tussen Brussel en Barcelona op de planning, die naar verwachting volledig operationeel zal zijn in 2026 of 2027.

Reizen in comfort

European Sleeper biedt opties voor een breed scala aan reizigers, van soloreizigers tot gezinnen en vriendengroepen. Kies uit:

Couchettes : Beschikbaar in gedeelde of privécompartimenten.

: Beschikbaar in gedeelde of privécompartimenten. Slaapcompartimenten : Privé of gedeeld, voor extra comfort.

: Privé of gedeeld, voor extra comfort. Saver Seats: Verstelbare standaardstoelen voor budgetbewuste reizigers. De trein is bovendien fietsvriendelijk, met speciale ruimtes om fietsen mee te nemen.

De introductie van de restauratiewagon

Sinds oktober 2024 heeft European Sleeper de ervaring aan boord verder verbeterd met een gezellige restauratiewagon. Met een zorgvuldig samengesteld menu kunnen passagiers genieten van heerlijke maaltijden terwijl ze de magie van nachtelijk reizen ervaren, wat de reis nog comfortabeler en luxer maakt.

De European Sleeper Pass

Om het reizen per nachttrein nog toegankelijker te maken, heeft European Sleeper de European Sleeper Pass geïntroduceerd—een innovatieve, flexibele oplossing om Europa ’s nachts te verkennen. Met deze pas kunnen reizigers eenvoudig meerdere reizen binnen het netwerk plannen.

Samenwerken met European Sleeper

European Sleeper kijkt naar de toekomst en is actief op zoek naar nieuwe partners om het netwerk uit te breiden en de dienstverlening te verbeteren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen via business@europeansleeper.eu.

Doe mee met de beweging

European Sleeper is meer dan een treindienst—het is een beweging richting duurzaam, gemakkelijk en onvergetelijk reizen. Met nieuwe bestemmingen, verbeterde diensten en innovatieve reismogelijkheden in het vooruitzicht, is de toekomst van nachttreinreizen veelbelovend. Ga met ons mee op deze transformatieve reis en ervaar de magie van Europa ontdekken per nachttrein met European Sleeper.

Kijk hier voor meer informatie over het partnerprogramma van European Sleeper.