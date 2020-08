Eurostar start directe route tussen Amsterdam en Londen

Eurostar bevestigt vandaag dat de treinen tussen Amsterdam en Londen, in samenwerking met NS, vanaf 26 oktober volledig rechtstreeks van en naar Nederland zullen rijden. Dat betekent dat reizigers ook op de heenreis naar Londen niet meer hoeven over te stappen in Brussel.

Tickets voor de directe reis zijn te koop vanaf 1 september vanaf 46 euro voor een enkele rit. De reistijd bedraagt iets meer dan vier uur (4uur 9 min) van Amsterdam en drie en een half uur (3uur 29 min) van Rotterdam naar Londen. Boeken kan vanaf zes maanden voor aanvang van de reis, waardoor passagiers kunnen vooruitplannen voor reizen in de kerstperiode.

Omboeken

In de huidige onzekere situatie als gevolg van het coronavirus en na de recent ingevoerde quarantainemaatregelen biedt Eurostar passagiers meer flexibiliteit. Alle tickets kunnen nu tot veertien dagen voor vertrek kosteloos worden omgeboekt. Deze flexibiliteit, die van toepassing is op alle boekingen van 1 juli tot 31 december 2020, is geldig voor alle reisdata die beschikbaar zijn op het moment van aankoop. De verhoogde flexibiliteit geldt ook voor klanten die hun al bestaande boekingen en reisplannen willen wijzigen.

Aanvullende hygiënemaatregelen

Eurostar heeft extra hygiënemaatregelen in de trein en in de stations geïntroduceerd om reizigers een comfortabele en veilige ervaring te bieden. Een nieuwe zitplaatsverdeling zorgt ervoor dat reizigers op een veilige afstand van elkaar zitten, met inachtneming van de richtlijnen voor social distancing. Treinen worden voor elke reis grondig gereinigd en er zijn schoonmaakteams in de trein aanwezig om voorwerpen die vaak worden aangeraakt intensief te reinigen en ontsmetten. Alle reizigers moeten een mondkapje dragen zowel in de trein als in het station, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften in de verschillende landen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.