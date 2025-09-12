Eva den Breejen (24) is gestart als beleidsmedewerker duurzaamheid bij de ANVR.

Den Breejen behaalde de bachelor International Business en de master International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie volgde ze een buitenlandse minor aan de Universidad de Deusto in Bilbao en liep ze stage bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel.

Met haar achtergrond en passie voor reizen zet Den Breejen zich de komende acht maanden via het Traineeship voor Verenigingen in om bij te dragen aan een toekomstbestendige reisindustrie. De ANVR laat weten er naar ui te kijken om samen met haar de duurzaamheidsvisie verder vorm te geven. Branchegenoten krijgen binnenkort de gelegenheid om kennis te maken met Den Breejen, onder meer tijdens het komende inspiratiecongres en bij werkbezoeken in de sector.