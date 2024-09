Met felicitaties en complimenten van nieuwe en bestaande partners heeft Faizal Siddiqui, CEO en oprichter van CruiseOnline Group, het B2B cruise-boekingsplatform WavesOnline.com voor de reisagent gelanceerd. “We zijn er voor onze partners, zodat die zich volledig kunnen richten op hun klanten.”



Siddiqui kan terugkijken op een brede ervaring in de cruisesector. Daarvoor moeten we tien jaar terug, toen hij begon met CruiseReizen.nl. “Het idee was dat klanten hun cruise eenvoudig online kunnen boeken, maar ook een offerte kunnen aanvragen. Tijdens corona, in 2022, hebben we CruiseOnline.com gelanceerd, een dynamic packaging-platform waar klanten zelf hun vlucht, transfer, hotel en cruise kunnen boeken.” Gevraagd naar het onderscheid tussen CruiseReizen.nl en CruiseOnline.com, zegt Siddiqui: “Het verschil is dat de eerste meer op maatwerk is gericht, terwijl de tweede volledig online en meer internationaal is, met kantoren in België, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. Inmiddels hebben wij alleen in Nederland meer dan 60 collega’s in dienst. We verwachten dat wij dit jaar het aantal van 100 collega’s zullen passeren.”



Met tien jaar cruise-ervaring op zak, brengt Siddiqui nu WavesOnline.com op de markt, waarmee hij zich 100 procent op de reisagent richt. “De lancering van WavesOnline.com is een belangrijke mijlpaal voor ons”, zegt de ondernemer uit Rotterdam. Op de vraag waarom hij nu de stap naar de retail maakt, antwoordt hij: “We kregen veel vragen van reisbureaus of ze bij ons konden boeken vanwege onze uitstekende klantenservice en gebruiksvriendelijke website. Hoewel dit niet onze core business was, zagen we de vraag groeien. We besloten daarom drie jaar geleden met de ontwikkeling van WavesOnline.com te starten. Met dit B2B-platform kunnen reisagenten zelf cruises boeken zonder administratiekosten of reserveringskosten. Er is veel potentieel voor cruiseverkoop in Nederland en België. Wij groeien hard, en dat doen we het liefst samen met partners.”



Er zijn meer cruiseaanbieders op de markt. Hoe lastig is het om met WavesOnline.com onderscheidend te zijn?

“Wij respecteren de andere cruiseaanbieders maar zijn ervan overtuigd dat wij het anders en beter kunnen, anders hadden wij ook deze stap niet genomen. Het grootste verschil is dat wij onze eigen technologie hebben ontwikkeld. We doen alles zelf, van productontwikkeling tot klantenservice en programmeren. WavesOnline.com is een gebruiksvriendelijk platform waar reisagenten zelf boekingen kunnen maken en beheren, zonder afhankelijk te zijn van ons. Het platform biedt ook opties voor dynamic packaging en integratie met bestaande systemen van reisbureaus. Daarnaast helpt onze hogere commissie zeker ook mee.”



“Je hoeft ons niet te mailen, niet te bellen en je kunt zelfs om twee uur ‘s nachts online een boeking maken voor je klant, als je dat zou willen. Maar, zou je vragen hebben en wil je met onze klantenservice contact opnemen dan is dat uiteraard mogelijk. Onze cruisespecialisten zijn zeven dagen per week beschikbaar (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur).We zijn aangesloten bij ANVR, SGR en SGRZ in Nederland, bij de VVR in België en bij de ABTA in Engeland.”

De ontwikkeling van WavesOnline.com was een proces dat al enkele jaren in de maak was, zegt Siddiqui. “Vanaf het begin wisten we dat we iets wilden creëren dat niet alleen innovatief was, maar ook echt voldeed aan de behoefte van de reisbureaus en hun klanten. De reacties die we in het begin ontvingen, waren overweldigend, op een erg positieve manier. Veel mensen gaven waardevolle feedback en dat heeft ons enorm geholpen om het product verder te verfijnen en te optimaliseren.” Siddiqui geeft een voorbeeld. “Zo hebben we bijvoorbeeld het boekingsproces verbeterd door de mogelijkheid toe te voegen om een bestaande klant opnieuw aan te vinken die al eerder een boeking heeft gemaakt. Zo hoef je voor een bestaande klant niet telkens opnieuw zijn of haar gegevens in te vullen. Daarnaast hebben we de mogelijkheden na boeking uitgebreid, zodat je nu ook bijvoorbeeld bij bepaalde rederijen de dinerzitting kan aanpassen. Een ander voorbeeld is dat reisbureaus ons vroegen om de mogelijkheid om zelf teksten te kunnen aanpassen in offertes. Dit hebben we geïntegreerd, waardoor reisagenten nu veel meer controle hebben over de content die ze naar hun klanten sturen.”



Hoe belangrijk is die feedback van de markt voor jullie ontwikkeling?

Siddiqui: “Feedback is essentieel voor ons. Het is niet alleen een manier om ons product te verbeteren, maar het is ook een reflectie of we ons werk goed doen. Omdat we alles in eigen huis ontwikkelen, hebben we de flexibiliteit om snel op deze feedback in te spelen. Een belangrijk aspect van ons bedrijf is dat we heel nauw samenwerken met onze klanten. Als er bijvoorbeeld een verzoek binnenkomt bij een van onze Business Development Managers of de klantenservice, dan kunnen we dat direct meenemen in onze ontwikkelsprints. Dit betekent dat we voortdurend verbeteren en vernieuwen, wat ons in staat stelt om steeds beter te voldoen aan de behoeften van onze gebruikers, de reisagent.”



Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe jullie dat in de praktijk hebben toegepast?

Siddiqui: “Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met BAS van Fadiro. Een reisbureau gaf aan veel tijd kwijt te zijn met het kopiëren en plakken van data van het ene naar het andere platform. Dit soort handmatige processen zijn niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Naar aanleiding van deze feedback hebben we een volledige integratie met BAS van Fadiro ontwikkeld. Dit betekent dat gegevens nu met één druk op de knop kunnen worden overgezet zonder dat er handmatig werk aan te pas komt. Gebruikers hoeven niets meer te downloaden of te importeren; het hele proces is geautomatiseerd. Dit soort oplossingen ontstaan wanneer we goed luisteren naar onze partners en hun uitdagingen serieus nemen.”



Met WavesOnline.com hebben jullie een sterke focus op het optimaliseren van werkprocessen voor reisbureaus. Hoe zie je de verdere ontwikkeling van deze partnerships?

Siddiqui: “We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen en integraties. We zijn flexibel en kunnen snel inspelen op nieuwe behoeften. Als een reisbureau bijvoorbeeld met een ander administratiesysteem werkt dat ze willen koppelen, dan nemen we dat op in onze roadmap en onderzoeken we de technische haalbaarheid. Als het mogelijk is, gaan we het bouwen. Het mooiste is dat we dit doen zonder kosten voor de reisagent. We willen dat onze partners zich kunnen concentreren op wat ze het beste doen: onvergetelijke cruisereizen creëren voor hun klanten, terwijl wij de technologie verzorgen die dit ondersteunt.”

CruiseOnline Group staat sinds dit jaar in de top drie Best Workplaces The Netherlands. Wat maakt jou zo’n goede werkgever?

Siddiqui: “Haha… Dat is een vraag die je eigenlijk aan mijn collega’s moet stellen. Wat ik kan zeggen, is dat het succes van onze drie merken, CruiseReizen.nl, CruiseOnline.com en WavesOnline.com, volledig te danken is aan het geweldige team dat we hier in Rotterdam hebben. Zij zijn de mensen die onze klanten een onvergetelijke vakantie bezorgen en die nu ook onze reisbureaupartners de beste service bieden. Ik twijfel er niet aan dat zij altijd streven naar verbetering en dat ze met veel enthousiasme werken aan het nog leuker en beter maken van alles wat we doen. Het teamverband en onze bedrijfscultuur hier is iets waar ik enorm trots op ben.”



Hoe pak je dat aan?

Siddiqui: “We doen ons best om dit te faciliteren door een inspirerende werkomgeving te bieden. We investeren veel in de secundaire arbeidsvoorwaarden, van studiereizen tot leuke extraatjes voor onze medewerkers. Voor ons is er niets belangrijker dan het welzijn en de tevredenheid van onze collega’s, want zij zijn uiteindelijk degene die het succes van ons bedrijf mogelijk maken.”



Hoe kun je die cultuur behouden terwijl jullie bedrijf verder groeit?

Siddiqui: “Dat is inderdaad een uitdaging. We zijn inmiddels gegroeid naar bijna honderd medewerkers, en het wordt steeds moeilijker om die hechte cultuur te behouden. Maar we zijn heel bewust bezig met wie we aannemen. We hebben een heel duidelijk beeld van wie wij zijn als bedrijf en wat voor soort mensen we hier willen hebben. Zelfs als iemand de meest getalenteerde programmeur zou zijn, maar niet past binnen onze cultuur, dan nemen we die persoon niet aan. We zoeken mensen die passen bij onze waarden en die net zo gepassioneerd zijn over wat we doen als wijzelf. Gelukkig hebben we veel collega’s die al jaren bij ons werken. Sommigen zijn al acht jaar of langer in dienst. Dat is voor ons een enorm compliment. Het is geweldig om te zien dat mensen hier willen blijven en dat ze anderen aanmoedigen om zich bij ons aan te sluiten.”



Naast CEO van CruiseOnline Group ben je ook mentor bij NLgroeit. Wat doe je daar precies?

Siddiqui: “Ja, ik ben al een aantal jaren betrokken bij NLgroeit. Het is een initiatief dat ondernemers helpt die de startup-fase zijn ontgroeid en zich in de scale-up-fase bevinden. Het doel is om deze ondernemers te ondersteunen bij de uitdagingen die komen kijken bij snelle groei. We doen dit allemaal pro bono, zonder er iets voor terug te vragen. Het gaat er niet om dat wij hen vertellen hoe ze hun bedrijf moeten runnen, maar eerder om onze ervaringen te delen zodat zij kunnen leren van de uitdagingen waar wij eerder tegenaan zijn gelopen. Het geeft veel voldoening om te zien hoe anderen groeien en hun dromen waarmaken. Ik heb zelf veel geleerd van andere ondernemers, zoals Pieter Zwart van Coolblue. Ik probeer nu die kennis door te geven aan de volgende generatie ondernemers.”



Hoezo ben je mentor geworden? Had je het nog niet druk genoeg?

Siddiqui: “Ik geloof dat je altijd iets kunt leren, ongeacht waar je staat in je carrière. Toen ik zelf net begon, had ik de kans om te leren van geweldige mentoren en dat heeft me enorm geholpen. Nu zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om iets terug te geven. Bovendien is het ook een manier om zelf te blijven leren. Door anderen te helpen en hun vragen te beantwoorden, word je gedwongen om kritisch naar je eigen organisatie te kijken.”

Wat adviseer je jonge ondernemers die net beginnen?

Siddiqui: “Mijn advies is om niet bang te zijn om fouten te maken. Fouten maken is een essentieel onderdeel van het leerproces. Wees flexibel en bereid om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Omring jezelf met een goed team en luister naar hun feedback. Investeer in technologie en blijf op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. En vooral, blijf gepassioneerd en gemotiveerd. Ondernemen is een marathon en niet een sprint.”



Heb je zelf specifieke ervaringen opgedaan waar anderen van kunnen leren?

Siddiqui: “Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd is het belang van veerkracht en doorzettingsvermogen. Er zullen altijd obstakels en tegenslagen zijn, maar hoe je daarop reageert, bepaalt je succes. Daarnaast heb ik geleerd dat het cruciaal is om je klanten centraal te stellen in alles wat je doet. Hun feedback en tevredenheid moeten altijd je hoogste prioriteit hebben. Tot slot, blijf altijd leren en jezelf ontwikkelen. De wereld verandert snel, en je moet constant evolueren om relevant te blijven.”



Is er nog iets dat agenten over WavesOnline.com moeten weten?

Siddiqui: “We hebben al tien jaar ervaring en daarmee een solide basis opgebouwd. Daarnaast is WavesOnline volledig white label te gebruiken, wat betekent dat reisagenten hun eigen branding kunnen gebruiken richting hun klanten. Dit helpt hen om hun eigen merk te versterken en klantenloyaliteit op te bouwen. We bieden zeven dagen per week, 365 dagen per jaar persoonlijke service We willen dat onze partners zich volledig kunnen richten op hun klanten, terwijl wij de technologie en ondersteuning bieden die ze nodig hebben.”



Wat zijn je persoonlijke drijfveren en doelen voor de toekomst?

“Mijn grootste drijfveer is het creëren van waarde en het oplossen van problemen op een innovatieve manier. Ik wil blijven innoveren en nieuwe mogelijkheden verkennen binnen de reis- en cruise-industrie. Mijn doel is om CruiseOnline Group verder uit te bouwen tot een wereldwijd toonaangevend bedrijf, bekend om zijn technologie en klantgerichte benadering. Daarnaast wil ik blijven bijdragen aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de industrie.”



Hoe zie je de toekomst van WavesOnline en de reisbranche in het algemeen?

Siddiqui: “De reisbranche is altijd in beweging, dat maakt het zo’n spannende sector om in te werken. Ik zie een toekomst waarin technologie een nog grotere rol gaat spelen, niet alleen in het boeken van cruisereizen, maar ook in de manier waarop klanten worden bediend. Bij WavesOnline geloven we dat reisagenten een cruciale rol blijven spelen in het leveren van gepersonaliseerde service en expertise. Daarom blijven we investeren in onze technologie om hen te ondersteunen. Ik zie ons ook verder uitbreiden en nog meer partnerschappen aangaan, zowel in Nederland als internationaal. Maar ongeacht hoe groot we worden, we zullen altijd blijven werken aan het bieden van uitstekende service, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en het ondersteunen van onze partners op alle mogelijke manieren.”

En ook…

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

Siddiqui: “Een van de beste adviezen die ik heb gekregen, kwam van Lee Cockerell, de voormalig Senior Vice President van Walt Disney World Operations. Hij zei dat het belangrijk is om eerst te weten wie je zelf bent, voordat je anderen gaat aansturen. Hij benadrukte dat je de juiste mensen moet aannemen voor de juiste taken, ze goed moet trainen en motiveren, en dat je een cultuur moet creëren waarin mensen kunnen excelleren. Dat advies heeft me echt geholpen om een solide basis te leggen voor hoe ik ons bedrijf leid. Een ander waardevol advies kwam van Seth Godin, auteur van het boek Purple Cow. Hij benadrukt het belang van opvallen en je onderscheiden van de massa. Dat heeft me altijd geïnspireerd om na te denken over wat wij anders doen dan anderen en hoe we die unieke kwaliteiten kunnen benadrukken in onze marketing en in ons dagelijks werk.”



Wat zou je doen als je niet in de cruisesector werkte?

Siddiqui: “Als ik niet in de cruise sector werkte, dan zou ik piloot zijn, zonder enige twijfel. Vliegen is een van mijn grootste passies. Ik vlieg nog steeds kleine vliegtuigen als hobby. Het is iets waar ik altijd al van heb gehouden. Als ik niet bezig was met het runnen van een bedrijf, dan zou ik waarschijnlijk fulltime piloot zijn.”



Wat is je favoriete muziek voor onderweg of tijdens een cruise?

Siddiqui: “Naast vliegen ben ik een enorme muziekliefhebber. Mijn muzieksmaak is heel divers, van Ed Sheeran, Elevation tot Linkin Park en Paramore. Muziek speelt een grote rol in mijn leven, zowel thuis als onderweg. Het is iets waar ik echt van geniet. Het helpt me om te ontspannen en nieuwe energie op te doen.”

Welke cruisebestemming staat nog op je bucketlist?

Siddiqui: “Ik heb al veel prachtige bestemmingen bezocht, maar een Alaskacruise zou ik graag nogmaals willen meemaken. Ik heb deze reis eerder gemaakt met mijn beste vriend Sebastiaan Schild (tevens COO en mede-eigenaar van CruiseOnline.com Group BV, red.) en het was echt een onvergetelijke ervaring. De natuur daar is adembenemend.”



Met wie zou je graag een dag van baan willen ruilen?

Siddiqui: “Als ik een dag zou kunnen ruilen van baan, dan zou ik waarschijnlijk voor Bob Iger kiezen, de CEO van The Walt Disney Company. Disney is een bedrijf dat ik enorm bewonder, vooral vanwege hun vermogen om verhalen te vertellen en onvergetelijke ervaringen te creëren. Het zou fascinerend zijn om een dag aan het roer te staan van zo’n iconische organisatie en te zien hoe ze op dat niveau opereren.”



Wat spreekt je zo aan in Disney?

Siddiqui: “Wat ik bewonder aan Disney is de hoge kwaliteit in al hun producten en diensten, de manier waarop ze omgaan met hun castmembers (waar ik er ook een van ben geweest) en het vermogen om een emotionele connectie te maken met hen. Ze zijn meesterlijk in het creëren van herinneringen die een leven lang meegaan. Of het nu gaat om een kind dat voor het eerst het kasteel in Disneyland Parijs ziet of iemand die ontroerd raakt door een film als The Lion King, Disney weet hoe het mensen kan raken en het overtreft altijd de verwachting van zijn gasten. Dat proberen wij ook elke dag weer te doen bij WavesOnline.com.”

Wie is…?

Faizal Siddiqui is 41 jaar en woont in Rotterdam. Zijn LinkedIn-profiel laat een lange staat van dienst zien. Hij werkte onder andere bij Vodafone, Disneyland Paris, Reed Business, richtte in 2010 met Sebastiaan Schild onder andere SpaOnline en CruiseReizen.nl op, lanceerde in coronatijd Plannen.nl en richt zich nu volledig op CruiseOnline.com Group BV (sinds december 2013). Met WavesOnline.com, zijn nieuwste initiatief, richt hij zich volledig op de reisagent. Siddiqui is begin augustus van dit jaar getrouwd met Desiree en heeft een dochter Evelynn van 10 jaar.

