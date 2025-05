FlixTrain, het treinzusje van mobiliteitsplatform Flix (bekend van FlixBus), heeft grootse plannen. Het bedrijf bestelt maar liefst 65 nieuwe hogesnelheidstreinen voor het Europese netwerk.

Totale waarde van de deal? Maximaal 2,4 miljard euro. De reden voor deze flinke investering? De vraag naar snelle én betaalbare treinreizen in Europa groeit razendsnel. Alleen al in Duitsland zal de markt voor hogesnelheidstreinen tot 2030 met 45% toenemen vergeleken met 2021. En ook op Europees niveau is de potentie enorm: goed voor zo’n 27 miljard euro in 2023, met een verwachte jaarlijkse groei van 4 tot 5%.

André Schwämmlein, medeoprichter en CEO van Flix, ziet het als een logische stap: “We hebben grote plannen met FlixTrain. Met deze nieuwe vloot zetten we de volgende stap naar een duurzamer én toegankelijker treinaanbod in heel Europa. We willen niet alleen ons marktaandeel vergroten, maar de hele markt vooruitduwen.”

FlixTrain zit al een tijdje in de lift. In 2024 groeide het aanbod met 40% en stapten opnieuw meer mensen in de donkergroene treinen. De nieuwe hogesnelheidstreinen moeten die groei nog verder aanwakkeren – in Duitsland, maar ook daarbuiten.

De nieuwe FlixTrains kunnen snelheden tot 230 km/u halen en worden uitgerust met alles wat je als reiziger in 2025 mag verwachten: comfortabele stoelen, airco, snelle wifi, realtime reisinformatie en drempelloos instappen – iets wat nu nog ontbreekt in veel Duitse langeafstandstreinen. De technologie is gebaseerd op het platform van de nieuwste treinen van Deutsche Bahn (ICE L) en de Deense spoorwegen.

Ook Siemens levert een bijdrage met hun betrouwbare Vectron-locomotieven, die al jaren hun waarde bewijzen. De treinen krijgen een Europese licentie en kunnen daardoor in meerdere landen rijden – ideaal voor internationale uitbreiding.

FlixTrain werkt nauw samen met de Europese Commissie aan betere grensoverschrijdende treinverbindingen. Momenteel rijden er al treinen naar zo’n 50 steden en zijn er via het Flix-netwerk in totaal ruim 650 bestemmingen te boeken. Dankzij de combinatie van bus en trein biedt Flix een van de meest uitgebreide reismogelijkheden voor lange afstanden in Europa.