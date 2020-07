Je stapt het vliegtuig in en holadijee je bent de anderhalve meter afstand en alle andere maatregelen vergeten. Écht even vakantie.

De anderhalve meter afstand regel vergeten of je er domweg niet meer aan houden. Net als dat vergeten werd bij het openingsfeestje van influencer Anna Nooshin haar nieuwe Instagram-speelparadijs voor jong en oud; The Upside Down Amsterdam, door sommigen ook wel museum genoemd. Heb je een gezellig feestje gehad met al je collega-influencers, begint een Telegraaf-verslaggever er moeilijke vragen over te stellen. Hij was geschrokken dat iedereen zo dicht bij elkaar stond.

Overigens wordt de microfoonhengel, die de Telegraaf ook heeft, gebruikt door maatschappelijke ‘druk’. Ik heb nog overwogen om mijn kapot gewassen handen van de video-interviews die je in dit nummer vindt af te laten snijden…

“Hier gaan we het niet over hebben”, hoor je Anna Nooshin zeggen tegen haar (pr?) collega. Die geeft op haar beurt aan dat het niet houden aan de anderhalve meter maatregel niet iets is dat alleen op het bewuste openingsfeestje is gebeurd, maar dat het iets is wat in de hele maatschappij speelt. “Ik wil hier geen negatieve lading aan geven, alsof het hier helemaal uit de hand loopt.”

Ik kan er een heel lang verhaal omheen breien, maar anderhalve of twee meter afstand werkt gewoon niet. Wie ik ook spreek, iedereen die op (studie)reis is geweest de afgelopen dagen, laat weten dat er geen afstand werd gehouden. Ben benieuwd of er tóch één iemand is die mij kan overtuigen dat er tijdens de gehele (studie)reis wel degelijk anderhalve meter afstand werd gehouden.

Anna Nooshin probeerde nog om in een ‘take 2’ te vertellen dat zij in haar museum voor kinderen tot bejaarden ‘floor angels’ heeft die ervoor moeten zorgen dat iedereen genoeg afstand houdt van elkaar en dat er niet teveel mensen in één ruimte zijn. Ondanks dat ik weet dat ook iedereen in de reisbranche zijn best doet om alles te regelen met betrekking tot afstand houden, stel ik voor dat alle reisbedrijven ook ‘angels’ aanstellen (niet te verwarren met de ‘travel angels’ van VakantieXperts Travel Service Best). Ik kan niet wachten tot meer reisbedrijven, wanneer zij vragen krijgen over social distancing, kunnen zeggen: wij hebben TUI Angels, Corendon Angels, Travel Counsellor Angels, Riksja Angels, RIU Angels, TravelXL Angels, Sunny Cars Angels, KLM Angels, enzovoorts. Of nou, de reissector heeft dat helemaal niet nodig. Wij zijn geen heilige boontjes, toch?

Arjen Lutgendorff

