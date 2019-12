Fosun wil Thomas Cook nieuw leven inblazen

De Fosun Tourism Group, dat de merknaam ‘Thomas Cook’ kocht, is van plan om Thomas Cook ook in Europa nieuw leven in te blazen door haar eigen aanbod te gaan verkopen onder de naam Thomas Cook.

Tienduizenden reizigers werden dit najaar geraakt door het faillissement van de 178-jarige Britse touroperator, dus het in Shanghai gevestigde Fosun zal alle zeilen moeten bijzetten om ‘Thomas Cook’ wederom succesvol te maken.

Eind november werd bekend dat TUI Nederland een aantal domeinnamen en klantendatabases uit de boedel van het faillissement van Thomas Cook Nederland heeft overgenomen.

Het nieuws dat er plannen zijn om eigen aanbod via Thomas Cook te gaan aanbieden, kwam naar buiten nadat een medewerk(st)er van Fosun dit liet weten aan een internationaal persbureau.

Fosun, dat eigenaar is van Club Med, had 18% van Thomas Cook overgenomen, maar kwam niet met meer geld over de brug toen dit nodig was om de Britse touroperator te redden. In november betaalde het wel $14 miljoen voor het handelsmerk en de twee hotelmerken Casa Cook en Cook’s Club (inclusief domeinnamen, apps en sociale media-accounts).

Naast Club Med bezit Fosun onder meer het Atlantis-resort op het Chinese eiland Sanya, Foryou Travel (een online platform gericht op Chinese reizigers) en het bouwt nieuwe resortfaciliteiten in de buurt van Shanghai en in de provincie Yunnan (Zuid-China).

Vorig jaar brachten Europese toeristen ongeveer 6 miljoen bezoeken aan China, een stijging van 2,2% ten opzichte van 2017, de meeste afkomstig uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Terwijl het inkomende toerisme voor China langzaam groeit, neemt het uitgaand toerisme ontzettend snel toe. Vorig jaar namen Chinezen 149,7 miljoen internationale reizen, een stijging van 15% ten opzichte van 2017.

