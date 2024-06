De ANWB verzelfstandigt haar touroperating activiteiten. Gert-Jan Bressers (directeur Fox Reizen) en Richard Broekhoven (financieel directeur) nemen het bedrijfsonderdeel Touroperating middels een management buy-out over van de ANWB. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Fox Reizen en blijft voor de ANWB de ledenreizen ontwikkelen en uitvoeren.

Na een strategische heroriëntatie vorig jaar, verlegt de ANWB haar focus in de reissector op het aanbieden van een breed scala aan reizen, maar niet langer op het ontwikkelen ervan. Dat blijft de nieuwe organisatie doen voor de ANWB. Met de verzelfstandiging gaan alle medewerkers van de touroperating activiteiten mee over naar Fox Reizen.

Strategie

Marga de Jager (CEO ANWB): “Deze verzelfstandiging is de meest gewenste uitkomst. Het management kent de medewerkers en de ANWB als geen ander en daarmee wordt de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. De verzelfstandiging van de touroperating activiteiten past goed binnen de strategie van de ANWB om onze leden een breder productassortiment aan te bieden. ANWB zorgt voor een ruim aanbod van reizen en de verkoop ervan, maar wil niet meer zelf ontwikkelen en uitvoeren. Iedereen heeft toegang tot onze producten via onze winkels maar uiteraard ook digitaal via anwb.nl.”

Kansen

Gert-Jan Bressers (directeur Fox Reizen): “De verzelfstandiging van de touroperating activiteiten biedt volop kansen en maakt dat we nog competitiever, wendbaarder en slagvaardiger kunnen werken. Met de nieuwe directie en ons team blijven we ons focussen op het ontwikkelen, verkopen en uitvoeren van prachtige reizen in zowel Europa als ver daarbuiten. Dat doen we vanuit de merken ANWB en Fox. We zijn ervan overtuigd dat we met onze expertise en passie geweldige ervaringen zullen creëren voor reizigers. We kijken daarbij uit naar de samenwerking met onze partner 819 Capital Partners om voor de komende jaren het succes van Fox Reizen verder uit te bouwen.