Fred Verlinden, Managing Director & oprichter van Stip Reizen, is afgelopen nacht onverwacht overleden. Hij is 58 jaar geworden.



In een verklaring zegt Corendon: ‘Met groot verdriet delen wij mede dat onze dierbare collega en vriend Fred Verlinden afgelopen nacht volkomen onverwacht overleden is.



Fred was, als oprichter en Managing Director van Stip Reizen een bevlogen ondernemer met een onbegrensde passie voor reizen. Dankzij zijn visie en doorzettingsvermogen heeft hij Stip Reizen op de kaart gezet als pionier in cruises, rondreizen en Formule 1-sportreizen. Zijn lef, creativiteit en warme persoonlijkheid hebben veel van ons geïnspireerd en laten een onuitwisbare stempel achter op heel Corendon, en team Stip in het bijzonder.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en onze collega Ilonka Verlinden, team Stip en Freds naaste familie en vrienden. Wij wensen hen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.’



Fred Verlinden werkte 15 jaar bij KRAS voordat hij in 2008 begon met Stip Reizen, onder de vleugels van Corendon. Vooral met zijn reizen naar Formule 1-wedstrijden met Max Verstappen boekte hij veel succes. Met Stip Reizen bracht hij vele duizenden Formule 1-fans naar races in onder andere Abu Dhabi en Qatar.



‘Dat is een hele andere manier van werken, het vraagt bijvoorbeeld om een andere manier van inkopen, focus en marketing’, verklaarde hij eind 2023 tegen Travelpro bij de viering van het 15-jarig bestaan van Stip Reizen. Zijn activiteiten in de Formule 1 bestempelde hij als ‘een uit de hand gelopen hobby’.