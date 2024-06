FTI Touristik GmbH heeft, na intensief overleg met de voorlopige insolventiebeheerder Axel Bierbach en het DRSF, besloten om alle reizen met vertrekdata tot en met vrijdag 5 juli 2024 te annuleren.

“Vanaf het begin van de week hebben we samen met FTI en de DRSF alle mogelijkheden onderzocht om de reeds geboekte reizen in het belang van onze klanten te realiseren. Hoewel een oplossing mogelijk lijkt, is deze niet binnen enkele dagen haalbaar. Voor klanten met een vertrek op korte termijn geloven we daarom dat het annuleren van alle reizen in de komende vier weken de beste oplossing is. Dit biedt klanten de noodzakelijke planningzekerheid en flexibiliteit voor hun aanstaande vakanties”, aldus Bierbach. Volgens hem zou het uitvoeren van de reizen in deze periode gepaard gaan met te veel onzekerheidsfactoren en risico’s voor vakantiegangers in de bestemmingslanden.

BigXtra

De beslissing betreft alle pakketreizen, individuele boekingen en losse diensten die klanten in deze periode via FTI Touristik GmbH, het verkoopmerk 5vorFlug en BigXtra Touristik GmbH hebben geboekt. Gisteren heeft ook de dochteronderneming BigXtra Touristik GmbH, behorend tot de FTI GROUP, faillissement aangevraagd bij de rechtbank van München. Bierbach is tevens benoemd tot voorlopige insolventiebeheerder voor dit bedrijf.

Oplossing

FTI en Bierbach werken samen met DRSF hard aan een oplossing. “Intensieve onderhandelingen zijn op dit moment gaande om te onderzoeken of een overname van pakketreizen mogelijk en praktisch haalbaar is,” aldus Bierbach. “Ons doel is om klanten in staat te stellen naar de bestemming te reizen tijdens de geplande vakantieperiode tegen de afgesproken reissom, rekening houdend met de reeds betaalde aanbetaling. Vooral voor klanten met hoge aanbetalingen of een klein budget zou dit een kans zijn om te reizen, zonder te moeten wachten op de terugbetaling van de reisgelden door het DRSF. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we slechts een korte tijd hebben om een dergelijke oplossing te vinden, aangezien de onzekerheid, vooral met het oog op de komende zomervakantie, een grote last is voor alle getroffen vakantiegangers,” voegde hij eraan toe. Een beslissing over het al dan niet annuleren van alle resterende boekingen of overname door andere aanbieders zal daarom zeer binnenkort worden genomen.

Overlast

Met betrekking tot de vakantiegangers die momenteel nog in de bestemmingslanden verblijven, zei Bierbach: “We betreuren de overlast ten zeerste en doen er alles aan om deze voor alle getroffenen tot een minimum te beperken.”