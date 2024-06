FTI Touristik GmbH, het moederbedrijf van de FTI GROUP en de op twee na grootste reisorganisatie in Europa, heeft op maandag 3 juni 2024 een aanvraag ingediend voor de opening van een insolventieprocedure bij de lokale rechtbank van München. Dit heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt in een persbericht.

Op de FTI Benelux sales Facebook-pagina werden vanochtend al vragen gesteld over een systeemstoring bij FTI. Aan het eind van de ochtend reageerde FTI met: “Op dit moment hebben wij helaas te maken met een systeemstoring waardoor er geen boekingen gemaakt kunnen worden. We willen je daarom vragen je verzoek naar ons te mailen via servicesupport@fti.nl zodat wij je zodra de storing is verholpen verder kunnen helpen.”

Lees ook: Consortium onder leiding van Certares sluit investeringsovereenkomst met FTI GROUP.

Merken

Volgens het persbericht van FTI is aanvankelijk alleen het merk FTI Touristik direct getroffen. Vervolgens zullen echter ook voor andere merken binnen de groep aanvragen worden ingediend. Windrose Finest Travel GmbH met het luxemerk WINDROSE zet haar activiteiten voort. De onafhankelijke bedrijven Euvia GmbH en zijn reiswinkelkanaal sonnenklar.TV, evenals het franchisesysteem van Touristik Vertriebsgesellschaft mbH (TVG) met zijn merken sonnenklar.TV Reisebüros, 5vorFlug Reisebüros en Flugbörse, behoren niet tot de FTI GROUP.

Investeerders

Na een langdurig en complex investeringsproces werd in april 2024 de intrede van een consortium van investeerders aangekondigd. Sindsdien zijn de boekingscijfers echter ver onder de verwachtingen gebleven, ondanks het positieve nieuws. Bovendien hebben talrijke leveranciers aangedrongen op vooruitbetaling, wat resulteerde in een verhoogde behoefte aan liquiditeit die niet meer kon worden overbrugd tot de afronding van het investeringsproces. De aanvraag voor faillissement is daarom om juridische redenen noodzakelijk geworden.

Ondersteunen reizigers

“Het ondersteunen van reizigers die getroffen zijn door de gevolgen van het faillissement heeft nu topprioriteit voor de FTI GROUP”, aldus het bedrijf. Er is al een ondersteuningswebsite opgezet op www.fti-group.com/en/insolvency, evenals een ondersteuningshotline op +49 (0) 89 / 710 45 14 98. Alle relevante informatie is hier te vinden en Duits- en Engelssprekende contactpersonen zijn beschikbaar voor individuele vragen. Naast de volledige focus op klantenondersteuning, zal de FTI GROUP haar gasten regelmatig op de hoogte houden in samenwerking met het Duitse Reisveiligheidsfonds (DRSF).

Informatievoorziening

“Er wordt momenteel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat reeds gestarte reizen volgens plan kunnen worden afgerond. Reizen die nog niet zijn begonnen, zullen waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn of slechts gedeeltelijk mogelijk zijn vanaf dinsdag 4 juni 2024. In samenwerking met de (voorlopige) nog aan te stellen insolventiebeheerder zal de komende dagen een concept worden ontwikkeld voor de voortdurende informatievoorziening aan getroffen reizigers en de operationele uitvoering van de noodzakelijke maatregelen.”

Foto ©: T. Schneider / Shutterstock.com.