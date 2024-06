De redactie van Travlepro krijgt sinds de bekendmaking van de faillissementsaanvraag van FTI berichten van reizigers die met FTI op vakantie zijn die in de problemen komen door hoteliers die geld van hen eisen. Walter Schut (ANVR) laat desgevraagd weten dat het Duitse garantiefonds DRFS met een oplossing is gekomen die mogelijk enige rust geeft op de bestemmingen.

“Reizigers ter plekke kunnen problemen ondervinden bij hoteliers in geval die nog niet betaald zijn. Wij hebben gezien dat het DRSF een brief heeft geschreven waarin het DRSF aangeeft de verplichtingen van de reisaanbieder FTI over te nemen tot een bedrag van max 80 euro voor pakketreisklanten en de hotelier nog niet is betaald. Hopelijk brengt dit enige rust op de vakantiebestemming voor klanten”, aldus Schut.

FAQ-probleem

Over de Duits- en Engelstalige FAQ op de website van FTI laat hij weten: “Het probleem is dat op de FTI-site de informatie steeds wijzigt. Eerst gaf men aan niet meer te kunnen uitvoeren, daarna verwees men alleen voor pakketreizen met vertrek tussen 3 en 6 juni naar het Duitse Garantiefonds; later tussen 3 en 5 juni en op dit moment geeft men aan dat alles tussen 5 en 10 juni is geannuleerd. Ze geven aan vanaf 11 juni de reizen weer te willen hervatten, maar wij zien niet hoe men dit wil doen en welke zekerheid men hiervoor aan de klant wil geven.”