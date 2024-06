Op maandag 3 juni 2024 heeft FTI Touristik GmbH, het moederbedrijf van de FTI GROUP, een aanvraag ingediend voor faillissementsprocedures.

Laatste update: 5 juni (10.30 uur).



FTI heeft een Engels- en Duitstalige FAQ-pagina gemaakt waarmee het haar klanten wil helpen. Op deze pagina vind je de Nederlandstalige versie van de FAQ die is gepubliceerd op fti.de. Voor meer informatie neem je contact op met het serviceteam van FTI door te bellen met +49 (0)89 710 45 14 98 (Duits/Engels).

Wat zegt de ANVR?

Walter Schut (ANVR): “Het probleem is dat op de FTI-site de informatie steeds wijzigt. Eerst gaf men aan niet meer te kunnen uitvoeren, daarna verwees men alleen voor pakketreizen met vertrek tussen 3 en 6 juni naar het Duitse Garantiefonds; later tussen 3 en 5 juni en op dit moment geeft men aan dat alles tussen 5 en 10 juni is geannuleerd. Ze geven aan vanaf 11 juni de reizen weer te willen hervatten, maar wij zien niet hoe men dit wil doen en welke zekerheid men hiervoor aan de klant wil geven.”

“Reizigers ter plekke kunnen problemen ondervinden bij hoteliers in geval die nog niet betaald zijn. Wij hebben gezien dat het DRSF een brief heeft geschreven waarin het DRSF aangeeft de verplichtingen van de reisaanbieder FTI over te nemen tot een bedrag van max 80 euro voor pakketreisklanten en de hotelier nog niet is betaald. Hopelijk brengt dit enige rust op de vakantiebestemming voor klanten.”

Scroll verder voor de Nederlandse vertaling van de FAQ zoals die op de website van FTI.de staat.

Welke aanbieders en merken zijn getroffen?

Alle diensten geboekt bij reisaanbieder FTI Touristik GmbH zijn getroffen. Dit omvat het merk FTI in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, het merk 5vorFlug in Duitsland, BigXtra Touristik GmbH, evenals de autoverhuurmerken DriveFTI, Cars&Campers en Meeting Point Rent-a-Car. Alle diensten van deze merken die zijn geboekt via reisbureaus, online reisagenten zoals Check24, Ab-In-den-Urlaub, HolidayCheck, enzovoort, of via onze eigen platforms (fti.de, fti.at, fti.ch, fti.nl, 5vorflug.de, drive.de, …) zijn getroffen.

Diensten geboekt bij andere aanbieders (bijv. TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, …) via een van de websites beheerd door FTI Touristik GmbH of BigXtra Touristik GmbH evenals sonnenklar.TV zijn niet getroffen.

Klanten die alleen een cruise hebben geboekt bij BigXtra Touristik GmbH worden individueel geïnformeerd wanneer hun cruise kan plaatsvinden.

Heeft u een pakketreis geboekt en bent u al op reis?

(Opmerking: Een pakketreis is een combinatie van hotel en vlucht, mogelijk met extra geboekte diensten.)

Heeft u een pakketreis geboekt via FTI, 5vorFlug of BigXtra en bent u momenteel op uw bestemming of onderweg? In uw geval geldt de wettelijke verzekering van het Duitse Reissecurity Fonds (“Deutscher Reisesicherungsfonds” – DRSF). In samenwerking met het DRSF zullen we proberen ervoor te zorgen dat u uw reis kunt voltooien zoals gepland. Als dit niet mogelijk is, wordt er een terugreis naar uw oorspronkelijke vertrekpunt geregeld. In dat geval wordt u direct gecontacteerd in samenwerking met de dienstverleners van het DRSF. Informatie hierover is ook te vinden op de website van het DRSF (momenteel alleen in het Duits).

Als u een reis heeft geboekt bij een aanbieder die niet tot de FTI GROUP behoort – bijvoorbeeld TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, enzovoort – via de websites www.fti.de, www.fti.at, www.fti.ch of www.5vorflug.de, dan wordt u niet getroffen door de faillissementsprocedures. Neem contact op met uw reisaanbieder voor verdere vragen.

Heeft u alleen hotelovernachtingen geboekt en bent u al op reis en/of ingecheckt?

Heeft u alleen hoteldiensten geboekt via de touroperators FTI, 5vorFlug of BigXtra en rechtstreeks aan de respectieve touroperator betaald? Helaas vallen losse diensten niet onder de wettelijke verzekeringsbescherming voor pakketreizen en zijn daarom niet gedekt door het Duitse Reissecurity Fonds. Ongeacht of u al ingecheckt bent of nog onderweg, we bekijken momenteel of u de geboekte diensten kunt blijven gebruiken.

Als u hoteldiensten heeft geboekt bij een reisaanbieder die niet tot de FTI GROUP behoort – bijvoorbeeld TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, enzovoort – en rechtstreeks heeft betaald, dan wordt u niet getroffen door de faillissementsprocedures. Neem contact op met uw reisaanbieder voor verdere vragen.

Heeft u een pakketreis of andere reisdiensten geboekt met een vertrekdatum of servicedatum van woensdag 5 juni tot en met maandag 10 juni 2024?

Heeft u een pakketreis of losse reisdiensten (vlucht, hotel, transfers, excursies …) geboekt via FTI, 5vorFlug of BigXtra met een vertrekdatum van 5 tot 10 juni 2024? Helaas zijn we wettelijk verplicht om deze geboekte diensten te annuleren.

Als u een pakketreis heeft geboekt, geldt de wettelijke verzekeringsbescherming van het Duitse Reissecurity Fonds (“Deutscher Reisesicherungsfonds” – DRSF). Het DRSF zal ervoor zorgen dat uw betalingen tijdig worden terugbetaald. U wordt gecontacteerd zodra alle huidige reizigers zijn teruggebracht en uw geschiktheid is bevestigd.

(Opmerking: Een pakketreis is een combinatie van hotel en vlucht, mogelijk met andere geboekte diensten.)

Losse diensten, zoals alleen vluchten, alleen hotels, alleen transfers, enzovoort, vallen helaas niet onder de wettelijke verzekering voor pakketreizen en zijn daarom niet gedekt door het DRSF. We vragen vriendelijk om op dit moment geen terugbetalingen aan te vragen, aangezien deze alleen binnen de komende dagen en weken kunnen worden geregeld.

Heeft u een pakketreis geboekt met vertrek vanaf 11 juni 2024?

Heeft u een pakketreis geboekt via de touroperators FTI, 5vorFlug of BigXtra met vertrek vanaf dinsdag 11 juni 2024? We doen momenteel ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u van uw reis kunt genieten zoals gepland. Zelfs als dit niet lukt, geldt de verzekeringsdekking van het Duitse Reissecurity Fonds (“Deutscher Reisesicherungsfonds” – DRSF). Het DRSF zal ervoor zorgen dat betalingen worden terugbetaald binnen het kader van zijn wettelijke taak.

Als u een reis heeft geboekt bij een aanbieder die niet tot de FTI GROUP behoort – bijvoorbeeld TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, enzovoort – via de websites www.fti.de, www.fti.at, www.fti.ch of www.5vorflug.de, dan wordt u niet getroffen door de faillissementsprocedures. Neem contact op met uw reisaanbieder voor verdere vragen.

Heeft u één of meer hotelovernachtingen geboekt zonder extra diensten vanaf 11 juni 2024?

Heeft u alleen hoteldiensten geboekt via FTI, 5vorFlug of BigXtra vanaf 11 juni 2024 en rechtstreeks aan de respectieve touroperator betaald? Helaas vallen losse diensten niet onder de wettelijke verzekering voor pakketreizen en zijn daarom niet gedekt door het Duitse Reissecurity Fonds. We bekijken momenteel of u nog steeds gebruik kunt maken van de geboekte diensten en zullen u spoedig contacteren.

Als u hoteldiensten heeft geboekt bij een aanbieder die niet tot de FTI GROUP behoort – bijvoorbeeld TUI, Alltours, DERTOUR, vtours, enzovoort – en rechtstreeks heeft betaald, dan wordt u niet getroffen door de faillissementsprocedures. Neem contact op met uw reisaanbieder voor verdere vragen.

Heeft u uw autohuur of camper bij FTI geboekt?

Heeft u een auto of camper gereserveerd via de merken DriveFTI, Cars&Campers of Meeting Point Rent-a-Car? Helaas vallen losse diensten niet onder de wettelijke verzekering voor pakketreizen en zijn daarom niet gedekt door het Duitse Reissecurity Fonds. We bekijken momenteel of u nog steeds gebruik kunt maken van de geboekte diensten en zullen u spoedig contacteren.

Heeft u andere losse diensten bij FTI geboekt?

Heeft u andere toeristische diensten als losse diensten geboekt bij FTI, zoals excursies, luchthaventransfers, enzovoort? Helaas vallen losse diensten niet onder de wettelijke verzekering voor pakketreizen en zijn daarom niet gedekt door het Duitse Reissecurity Fonds. We bekijken momenteel of u nog steeds gebruik kunt maken van de geboekte diensten en zullen u spoedig contacteren.