Travelpro ontvangt meldingen van Nederlanders die met FTI reizen, dat hoteliers in het buitenland geld eisen ondanks dat de reis al volledig bij boeking is betaald.

De Duitse touroperator FTI kondigde vanochtend aan dat het een faillissementsaanvraag heeft ingediend bij de rechtbank in München. Dat deed het bedrijf via een persbericht.

Vast in Turkije

“Wij zitten tot dinsdagnacht vast in Turkije, dan gaan we godzijdank weer naar huis. Maar we moeten wel even de hotelrekening betalen, welke we al in oktober betaald en geboekt hebben in de complete reis. De hoteleigenaar vrezen voor hun geld”, aldus één van de reacties.

Wat te doen…

Een andere Nederlandse toerist laat weten: “Wij zijn getroffen door het faillissement van FTI. Wij zijn momenteel op vakantie in Egypte. Pakket genomen, vlucht en hotel. Maar nu moeten we het hotel betalen. Wat te doen…”

Travelpro heeft navraag gedaan bij de persafdeling van het reisbedrijf in Duitsland en wacht op een reactie. De touroperator heeft een webpagina met daarop de meest gestelde vragen over de faillissementsaanvraag van het bedrijf.