Gaat reissector Oost-Indisch doof en ziende blind Den Haag de mond snoeren?

Stop maar met politici mailen, stop maar met rechtszaken, stop maar met petities. De reisadviezen worden niet in één klap geel, de steunmaatregelen gaan niet door en in Den Haag wijst Sigrid naar Stef en Stef naar Sigrid. Maar, ik verwacht dat de reiswereld zich de mond niet langer laat snoeren door politici die Oost-Indisch doof zijn en ziende blind. Precies een jaar na het aanbieden van de petitie op 11 september 2020 verwacht ik dat de reiswereld de (ver) oranje bestemmingen zelf gaat openen, wanneer het veilig kan en waar Nederlanders welkom zijn.

En terecht! Door de reisadviezen oranje te houden, maken steeds meer mensen individueel een reis naar bestemmingen met een oranje reisadvies. Juist voor verre bestemmingen is het regelen van een reis via professionals aan te raden. Vóór de coronacrisis al, maar nu al helemaal! In plaats van een oranje reisadvies, denk ik aan een geel reisadvies én naast reisadvies, eis advies! Eis als overheid dat reizigers zich laten informeren door een reisprofessional. Want wie weet nog waar je moet kijken, wat je nodig hebt en wat je moet dan als je gaat én wanneer je terugkeert naar Nederland? Juist, de reisprofessional!

Maar ook al gooit de reissector de verre oranje bestemmingen zelf open, dan kan je in mijn ogen nog steeds via je eigen kanalen je stem als reisprofessional aan politici in Den Haag laten horen om ze duidelijk te maken dat verre reizen buiten Europa wél op een veilige manier kunnen én noodzakelijk zijn om een groot deel van de reissector te laten overleven wanneer de financiële steun stopt.

Laat politici en de consument ook weten dat het stoppen van de steun in combinatie met oranje reisadviezen betekenen voor je bedrijf, je collega’s, thuis, enzovoorts. Vraag ook je klant om zijn of haar stem te laten horen! Reisadviezen wijzigen moeilijk? Laten we als reissector en reisliefhebbers de rollen eens omdraaien en de politici in Den Haag publiekelijk adviseren om de reisadviezen te wijzigen.

Waarom zou je niet willen dat verre reizen weer mogelijk worden? Is het niet vreemd dat Duitse touroperators wél zonder problemen pakketreizen naar bestemmingen buiten Europa kunnen uitvoeren, maar de Nederlandse touroperators niet? In Duitsland loopt de steun in ieder geval nog door tot het eind van het jaar, terwijl het hier in Nederland stopt.

Verre reizen niet veilig? Ze gaan op eenzelfde manier als een bezoek aan een voetbalwedstrijd in de Eredivisie of een Formule 1 wedstrijd in Zandvoort. Vaccineren of testen, anders kom je het vliegtuig niet in. En ook bij terugkeer wordt er getest. Ik durf te stellen dat een reis naar menig (ei)land buiten Europa veiliger is dan een bezoek aan de gemiddelde supermarkt, het reizen per OV in Nederland of het bezoeken van tal van Nederlandse dorpen.

En wat er gebeurt wanneer we als reissector meer en meer oranje bestemmingen gaan aanbieden? Wellicht springt het stoplicht dan opeens wel van oranje op groen (of geel) of is er toch nog sectorspecifieke hulp mogelijk. Als je als overheid al € 76,2 miljard (cijfers Algemene Rekenkamer) hebt uitgegeven, dan maken die paar 100 miljoen ook niet meer uit.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Deze column komt uit TravelPro #36.

Author Arjen Lutgendorff

