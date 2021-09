Lees TravelPro #36 van 10 september 2021 online

Deel dit artikel











Lees nu TravelPro 36 van 10 september 2021 online met in dit nummer:

Het is twintig jaar geleden dat de wereld in de fik stond door de vreselijke gebeurtenissen in New York City. Iedereen weet vast nog waar hij was en wat hij deed. Reisprofessionals vertellen erover. In deze editie lees je ook over de laatste trends op het gebied van duurzaam reizen, nemen we je mee op reis met KLM naar Aalborg in Denemarken, vertellen reisadviseurs over hun studiereis naar Sri Lanka en geeft Riks de Jong (TravelXL at Home Budel) in een video antwoord op enkele tegenstellingen. En is er meer…

Author Arjen Lutgendorff

