Lees, zie en hoor alles over de actie in Den Haag

Den Haag kleurde oranje, heel Nederland heeft kunnen zien en horen wat er zoal speelt in de reisbranche. In deze speciale editie kijken we terug op de actie. We vroegen jullie waarom jullie naar Den Haag zijn gekomen, bekijk nog niet eerder gepubliceerde foto’s en we maakten een overzicht van de actie in de media.

Voorafgaand aan de actie werd een petitie aangeboden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De petitie, waarin wordt gepleit voor heldere en genuanceerde reisadviezen, werd binnen 36 uur meer dan 10.000 keer ondertekend. Ook de overhandiging van deze petitie vind je terug in het magazine!

