Garuda Indonesia breidt het zomerschema van 2025 uit met een extra non-stop vlucht tussen Amsterdam en Jakarta.

Vanaf 16 juli vertrekt deze nieuwe vlucht in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit Jakarta en op woensdag vanuit Amsterdam. De extra verbinding speelt in op de groeiende vraag naar vluchten richting Indonesië en biedt reizigers meer flexibiliteit. De vlucht is per direct beschikbaar in de boekingssystemen.

“Met deze toevoeging bieden we meer en betere verbindingen naar onze populaire Indonesische bestemmingen, waardoor het nog eenvoudiger wordt om de prachtige eilanden en cultuurrijke steden van Indonesië te ontdekken”, aldus Dimas Nugroho, General Manager van Garuda Indonesia in Europa. “We kijken ernaar uit om nog meer reizigers te verwelkomen aan boord voor een comfortabele en snelste vlucht naar Jakarta en verder.”