Column: Gezeik

Deel dit artikel

Als reisprofessionals zal jij regelmatig naar jouw eigen gezeik in een vliegtuig hebben geluisterd, maar bij KLM is het de vraag hoe lang je straks in de rij moet staan voordat dat kan.

Lang verhaal kort, zoals ik het begrijp: De KLM-ondernemingsraad wil vier toiletten aan boord van de nieuw bestelde A321neo’s (met één gangpad), de KLM-directie wil er drie, want dan kunnen ze meer stoelen verkopen.

De toiletten aan boord van vliegtuigen… Het is altijd aandoenlijk om de stewardess het toilet in te zien gaan met een sproeiertje schoonmaakspul en een deo.

Heb je er weleens gezeten? Ja, op het toilet, maar ook op een stoel bij het toilet? Iedere keer wanneer de deur opengaat die zure lucht? Dé plek in het vliegtuig waar je nooit in slaap valt. Ben je bijna in slaap gevallen, doet iemand de deur van het toilet open en komt het gebulder van een doorgetrokken toilet je tegemoet.

Overigens is een plekje bij het raam ook niet altijd alles. Moet je een keer naar het toilet, liggen allebei je buren te pitten.

Die toiletten, ze zijn vaak zelfs bij de meest luxe airlines, gewoon te klein voor Nederlandse mannen én wellicht vrouwen, en een bevolking waarvan bijna 14% van de volwassenen ernstig overgewicht (obesitas) heeft.

Als (lange) man heb je na een toiletbezoek steevast last van je nek, want rechtop staan is vaak niet mogelijk wanneer je staat te zeiken. Maar goed, wie staat er nou te zeiken? Zitten graag! Die vloer, zo ranzig! Mannen, namens de vrouwen (en vast ook sommige mannen), bedankt daarvoor!

Daar sta je dan, in de vroege ochtend op een plakvoer je tanden te poetsen. Of net wakker en je moet hoognodig naar het toilet, staat zich iemand uitgebreid op te maken of de baby te verschonen! Je hebt ook van die mensen die er heel lang over doen, over een toiletbezoek, die gerust een Donald Duckje meenemen. En zit je op een gangpadstoel in de buurt van het toilet? De hele ochtend een rij naast je, met mensen die ongegeneerd half tegen je aanstaan.

Wie een paar honderd euro voor een vliegticket betaalt, mag verwachten dat er genoeg toiletten aan boord zijn. Toiletten waar het prullenbakje niet propvol zit, een toilet dat niet halfvol remsporen zit, één met een schone vloer en een toilet waar het toiletpapier niet op is. Hoelang denken jullie dat het duurt dat we ons eigen toiletpapier moeten meenemen (of kopen?) tijdens een vlucht?

Opeens bedenk ik mij een, misschien wel, prima oplossing. Een KLM-toiletjuffrouw/-man. Iemand die de toiletten netjes houdt tijdens de vlucht. Wat mij betreft hoort dat inclusief de prijs te zijn, maar ik verwacht dat mensen er ook nog wel apart voor willen betalen. Ik zag dat de nieuwe KLM CEO Marjan Rintel laatst een dagje mee was als stewardess, misschien kan zij eens testen of dat wat is, een KLM-toiletjuffrouw/-man?

Je ziet ze (de directie en ondernemingsraad) al zitten tijdens de vergadering. Aan een lange tafel op kantoor, of thuis achter het scherm (nee, niet op het toilet). Lekker zeiken over drie of vier toiletten. De klanten? Daar hebben ze hoop ik geen schijt aan…

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Ps. Alle andere dingen die in een vliegtuigtoilethokje gebeuren, laat ik maar even achterwege. Lees hier een interessant artikel over de kans dat je wordt getroffen door een vliegende drol.

Author Arjen Lutgendorff