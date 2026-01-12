Travel Trend is het nieuwe jaar gestart met een groei op familiereizen. “We zijn met de familiereizen goed uit de startblokken gekomen en er staan nog veel offertes uit, dus de verwachting is dat deze groei nog een tijdje doorzet”, zegt directeur Natasja Eshuis.

De verre reizen specialist biedt individuele familiereizen naar vijftien verre bestemmingen. Azië heeft hierin een relatief groot aandeel en ligt momenteel sowieso goed in de markt. Het rustige reistempo is afgestemd op families. Er zijn leuke gezinsactiviteiten inbegrepen, die voor tienerkinderen stoerder zijn dan voor jongere kinderen. Overnachtingen vinden veelal plaats in familiekamers en soms in appartementen, zoals in Australië en Nieuw-Zeeland.

Nek-aan-nek race

“In 2025 waren de familiereizen naar Amerika en Canada het populairst. Het ziet ernaar uit dat Azië dit jaar de nummer één bestemming wordt voor familiereizen, maar er wordt meer Noord-Amerika geboekt dan ik had verwacht. Wie weet wordt het nog een nek-aan-nek race”, aldus Eshuis.

Wil je meer weten over de familiereizen van Travel Trend? Kijk dan op https://www.traveltrend.nl/rondreis/kids/ of gebruik de link op de homepage. Is je reisgezelschap groter of gaan opa en oma ook mee? Geen probleem, je ontvangt een offerte op maat.