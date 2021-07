Groen reisadvies voor Hongarije

Het Nederlandse reisadvies voor Hongarije is vandaag door Buitenlandse Zaken op groen gezet, wat ‘geen bijzondere veiligheidsrisico’s’ betekent. In juni is het reisadvies versoepeld naar ‘geel’, maar golden er strikte inreisvoorwaarden.

Reizigers kunnen zonder beperkingen naar Hongarije reizen als zij in het bezit zijn van het coronabewijs (Digitaal Corona Certificaat), onder de volgende voorwaarden:

– De reizigers heeft al de 1e dosis van een door EMA/WHO/Hongarije goedgekeurde vaccin gekregen (de reiziger hoeft niet te wachten op een 2e dosis), of;

– De reiziger kan laten zien dat hij in de afgelopen 180 dagen besmet is geweest met het COVID-19-virus. De positieve testuitslag (PCR- of antigeentest) moet ouder zijn dan 14 dagen, of;

– Of hij heeft een PCR coronatest laten afnemen. De negatieve testuitslag mag niet ouder zijn dan 72 uur.

Als de reiziger niet over een coronabewijs beschikt en reist per auto, bus of trein dan kan hij zonder beperkingen Hongarije inreizen. Reist hij per vliegtuig en beschikt hij niet over een coronabewijs en hij valt niet onder de uitzonderingen dan mag hij niet zomaar naar Hongarije reizen. Meer informatie over de actuele regels vindt u op de website van de Hongaarse Politie (informatie in het Engels).

Terugreis naar Nederland

Reizigers hieven geen coronabewijs te laten zien en ook niet in quarantaine.

