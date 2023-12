Gunay Uslu is benoemd als Chief Executive Officer van reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon. Zij volgt hiermee Steven van der Heijden op. Eerder was Uslu ook al werkzaam voor Corendon, laatstelijk als directeur Hotel Development. Naast Uslu wordt Harry Nigten benoemd als Chief Financial Officer en Simone van den Berk als Chief Operating Officer. Samen met Steven van der Heijden en oprichter en eigenaar Atilay Uslu, beiden in een niet-statutaire rol, vormen zij vanaf 10 januari de vijfkoppige directie van het bedrijf. Atilay Uslu blijft zich daarnaast bezighouden met de Corendon hoteltak en de organisatie op Curaçao.

Voelt als thuiskomen

Vanaf het begin is Gunay Uslu (51) betrokken geweest bij Corendon, het bedrijf dat is opgericht door haar broer Atilay. Samen met hem bouwde ze eind jaren negentig de reisorganisatie op. Ze studeerde cultuurgeschiedenis aan de UvA en promoveerde in 2014. Daarna combineerde zij een docentschap aan de UvA met verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies in de culturele sector. In 2015 kwam ze weer deels bij Corendon werken, ditmaal bij de hoteltak. Als directeur Hotel Development heeft zij onder meer Het Corendon Village hotel in Badhoevedorp en het Mangrove Beach Resort op Curaçao ontwikkeld. Gunay Uslu was vanaf januari 2022 staatssecretaris van Cultuur en Media in het kabinet Rutte IV.

Gunay Uslu: “Ik ga weer terug naar het familiebedrijf en dat voelt toch een beetje als thuiskomen. Met Corendon willen we mensen onvergetelijke ervaringen bieden, de wereld laten ontdekken. Daarnaast staan de luchtvaart en reisbranche voor grote uitdagingen als het aankomt op verduurzaming. Ik zie het als een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid om als CEO van Corendon van binnenuit te werken aan een groenere sector.”

Gedroomde CEO

Steven van der Heijden (63) heeft een decennialange carrière in de Nederlandse reisbranche achter de rug. Die begon in 1988 bij de reisorganisatie Eurojet die een jaar later werd overgenomen door Holland International, waarna hij in 1994 de overstap maakte naar Oad waar hij zes jaar lang leiding gaf aan de touroperatingdivisie. Hierna werd hij benoemd tot directeur touroperating bij Neckermann en werd na de fusie met Vrij Uit de CEO van het fusiebedrijf Thomas Cook Nederland. Marktleider TUI Nederland volgde in 2004, waar hij tevens aan de basis stond van airline Arkefly. Sinds 2014 is hij CEO van Corendon. Steven sluit zijn carrière in de reisbranche af als parttime directielid van Corendon waar hij zich vooral bezig zal houden met de coaching van de nieuwe directieleden en een aantal strategische projecten.

Steven van der Heijden: “Ik zie Gunay als mijn gedroomde opvolger. Ze kent het bedrijf door en door en weet wat er nodig is om het succes van Corendon verder uit te bouwen. In het kabinet heeft ze laten zien dat ze een verbinder is die van aanpakken weet. Bovendien beschikt ze over ruime bestuurlijke ervaring en is de liefde voor het ondernemerschap haar als het ware met de paplepel ingegoten.”

Nieuwe directie van start

Naast CEO Gunay Uslu, worden Harry Nigten als CFO en Simone van den Berk als COO benoemd. Ook zij zijn geen onbekenden in de reiswereld. Harry Nigten (54) werkt sinds 2015 bij Corendon als Director Business Controlling en Business Intelligence en is lid van het MT. Daarvoor was hij 23 jaar in de reisbranche werkzaam bij TUI Nederland, waarvan de laatste zeven jaar als Finance Director bij Arkefly, het huidige TUIfly. Simone van den Berk (49) werkt sinds 2015 bij Corendon als Director HR, Communications & CSR en is lid van het MT. Ze startte haar carrière als Manager Marketing bij een verre reizen specialist, waarna ze in 2013 de overstap maakte naar Thomas Cook Nederland. Bij marktleider TUI Nederland was zij ruim tien jaar verantwoordelijk voor PR, woordvoering en corporate communications.