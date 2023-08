RIU Hotels & Resorts heropent het Riu Gran Canaria na een volledige renovatie. Het 4-sterren hotel heeft een nieuw design en is uitgerust met nieuwe faciliteiten, restaurants, bars en diensten.

Bovendien voegt het nieuwe Riu Gran Canaria een grote aantrekkingskracht toe aan het entertainmentaanbod: de beroemde RIU Party-evenementen. Deze kleurrijke feesten zullen aan het einde van het jaar voor het eerst op Gran Canaria worden gehouden.

Tweede renovatie

RIU lanceerde in 2011 het plan om al zijn hotels te renoveren. Dit plan omvat grote renovatieprojecten om het hele aanbod van vestigingen te moderniseren en op te waarderen. Het is een circulair en nooit eindigend proces aangezien hotels elke tien tot twaalf jaar worden gerenoveerd, dus als alle hotels in een gebied zijn gerenoveerd, is het tijd om helemaal opnieuw te beginnen. Dit is het geval bij het hotel Riu Gran Canaria dat in 2013 volledig is gerenoveerd en nu het eerste is dat zijn tweede renovatie heeft ondergaan.



Energie- en afvalbeheer

Deze projecten omvatten ook verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie, afvalbeheer en -vermindering en waterverbruik. Dankzij dit project zal het hotel elektriciteit kunnen verbruiken die wordt opgewekt door panelen die op het hele dak van het hotel zijn geïnstalleerd, en alle elektriciteit die wordt verbruikt van het elektriciteitsnet zal gecertificeerde hernieuwbare energie zijn, maatregelen die de CO2-uitstoot aanzienlijk zullen verminderen. Er zijn ook verbeteringen aangebracht om het waterverbruik te optimaliseren en te verminderen.

Fris en licht

Het hotel Riu Gran Canaria heeft 639 kamers. De gerenoveerde kamers bieden de elegantie van houten meubels gecombineerd met groene en beige tinten om een gastvrije sfeer te creëren. Bovendien is de gevel aangepast om de kamers uit te breiden en de gasten meer ruimte en meer comfort te bieden. De grootste veranderingen zijn te vinden in de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel. Het algemene idee bij het interieurontwerp was om frisse en lichte ruimtes te creëren door te spelen met materialen in neutrale tinten en vegetatie een hoofdrol te geven. De lobby is gerenoveerd om een grotere ontvangstruimte te creëren en meer licht binnen te laten, met enorme dakramen in het plafond die de gasten het gevoel geven dat ze zich in een botanische tuin bevinden.

Restaurants

Wat de eetgelegenheden van het hotel betreft, heeft het hoofdrestaurant ‘Las Dunas’ een complete make-over ondergaan. Naast een geheel frisse inrichting en indeling zijn er nieuwe terrassen gecreëerd in de tuin waardoor klanten zich echt verbonden voelen met het buitenleven. Het restaurant ‘Atlántico’ en het Aziatische restaurant ‘Kaori’ zijn nog in bedrijf, en het grillrestaurant ‘Pepe’s Food’ is verhuisd. Het gastronomische restaurant ‘Kulinarium’ en het Italiaanse restaurant ‘Amore Mio’ zijn twee nieuwe opties die zijn toegevoegd aan het bestaande aanbod van het hotel. Het hotel heeft nu een nieuwe Sports Bar naast de ‘Moka’ café-bar in de bar, evenals de spectaculaire ‘Tivoli’ Lounge Bar in de tuin, dat een podium heeft voor de RIU Get Together Party-evenementen die elke vrijdag zullen plaatsvinden vanaf eind november.

Entertainment

De buitenruimte beschikt over een nieuw zwembad, waar amusement en sportactiviteiten plaatsvinden. Dit brengt het totale aantal zwembaden op zeven, inclusief het indrukwekkende overloopzwembad aan de boulevard. Bovendien heeft het Riu Gran Canaria een RIU Art- en RIU Land-gebied, evenals een uitgebreid dag- en avondentertainmentprogramma voor het hele gezin.

Zeven hotels

RIU heeft op Gran Canaria in totaal zeven hotels: Riu Gran Canaria, Adults Only Riu Palace Maspalomas, Riu Palace Meloneras, Riu Palace Oasis en Riu Palace Palmeras, naast de RIU Classic Riu Papayas en Riu Vistamar.

Foto: Riu Gran Canaria. Copyright: RIU