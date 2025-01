Europa is een ideale bestemming voor een onvergetelijke cruisevakantie. Vier cruise-experts delen hun ervaringen met verschillende rederijen die Europese cruises aanbieden, elk met hun eigen unieke kenmerken en voordelen.

Marcella Alessandro (cruisespecialist bij WavesOnline.com) vertelt ons meer over haar ervaringen aan boord van de Scarlet Lady van Virgin Voyages. Marcella: “Voordat we aan boord gingen, voelde het al als een feestje. Je waant je meteen in een andere, vrolijke wereld. De crew verwelkomt je als een van hen, als een ‘sailor’, met een enthousiaste ‘ahoy!’. Die gastvrijheid zorgt ervoor dat je je direct welkom voelt, alsof je al deel uitmaakt van de familie. Vooral het gevoel van saamhorigheid is wat Virgin Voyages onderscheidend maakt. Je bent samen met de andere gasten een ‘sailor’ en elke dag is speciaal. Je kan zelf bepalen hoe actief je hierin wil zijn, er is altijd iets te doen, maar er is ook genoeg ruimte voor wie liever wil ontspannen. Virgin biedt unieke ervaringen, zoals de Pyjama Party voor volwassenen en de beroemde Scarlet Night, waarbij het hele schip in het teken van de kleur rood staat en verandert in een theater. Dit soort thema-avonden zijn compleet anders dan wat ik ken van andere cruisemaatschappijen.”

Een grote familie

De service aan boord was volgens Marcella echt top. “Wat ik zo bijzonder vind, is dat het niet blijft bij de standaardbegroetingen. Het personeel neemt de tijd voor je, ze zorgen ervoor dat je je echt welkom voelt. Of het nu in het restaurant is, waar ze je uitleg geven over de gerechten en suggesties doen, of bij de Guest Relations Desk, waar je altijd snel en vriendelijk wordt geholpen. Het voelt altijd persoonlijk, alsof je deel uitmaakt van een grote familie, en dat maakt het verschil. Ze geven echt om je. Wat Virgin ook uniek maakt, is dat de specialiteitenrestaurants inbegrepen zijn in de prijs, iets wat bij andere rederijen vaak extra kost. De kwaliteit en variëteit van het eten zijn top, met gerechten geïnspireerd door Michelinsterrenchefs. Er zijn ook unieke concepten aan boord, zoals The Test Kitchen, waar chefs met moleculair koken en mixology werken. Als je van steak houdt, moet je echt naar The Wake gaan, daar serveren ze de beste. Wat ik ook prettig vind, is de zorgvuldige aandacht voor allergeneninformatie, alles is duidelijk aangegeven op het menu en het personeel vraagt vooraf naar de dieetwensen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken.”

Extra service

De reis begon in Barcelona en ging vervolgens naar Marseille. “We kozen ervoor om in Marseille aan boord te blijven, zodat we optimaal van de faciliteiten konden genieten. Daarna bezochten we Cannes en Palma de Mallorca. In alle havens hadden we genoeg tijd om de steden te verkennen. We hebben zelf de steden verkend bij iedere haven, en de Voyagers-app was hierbij een enorme hulp. Je krijgt handige informatie over openbaar vervoer, shuttle services en het tijdstip waarop je weer aan boord moet zijn. Perfect geregeld, en op deze manier weer dat stuk extra service. Ook de voorzieningen aan boord vind ik super geregeld. In de fitness kun je groepslessen volgen en zelf sporten, zonder extra kosten. Er is daarnaast ook een handdoekenservice beschikbaar, en het personeel, inclusief fysiotherapeuten, is altijd beschikbaar voor vragen en begeleiding.”

Perfect voor volwassenen

Marcella zou Virgin Cruises zeker aanraden aan iedereen die op zoek is naar een ontspannen cruise, waar je gewoon jezelf kunt zijn. “Het is perfect voor volwassenen (met het adults only-concept) die luxe, uitstekende service en heerlijk eten waarderen. Het is ook een geweldige keuze voor vrienden die een gezellige cruise willen maken, met entertainment die net iets anders is dan je bent gewend, maar daardoor juist heel vermakelijk. Wat ik echt bijzonder vind, zijn de extra’s in de hutten. Genieten van het liggen in een hangmat op je balkon, met uitzicht op de prachtige blauwe zee, of gordijnen die automatisch opengaan zodra je je hut binnenkomt. Daarnaast zijn er extra voorzieningen, zoals shampoo- en conditionerdispensers in de douche, en een gevarieerd aanbod van films die je vanuit je bed kunt bekijken, inclusief popcorn die je op dek zeven kunt halen. Wat mij ook heeft verrast, is het concept van The Galley. In plaats van een traditioneel buffet vind je hier een foodcourt waar het personeel met veel enthousiasme heerlijke gerechten voor je klaarmaakt. Hier vind je foodstations, zoals een Bagel Bar en de ‘Burger of the Day’. Het voelt bijna als een foodtruckfestival, maar dan op een luxe manier, met veel variatie en zonder dat je zelf iets hoeft te pakken.”

Dit artikel is onderdeel van de special Europese Cruises uit de december-editie van Travelpro.